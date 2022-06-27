Режим КГН отменят с переходным периодом

27 июня. FINMARKET.RU - Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) - эту форму организации холдингов планировалось ликвидировать с 2023 г. О планах ведомства установить временный трехлетний механизм распределения между регионами доходов по налогу на прибыль от КГН говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 гг., пишут "Ведомости" . По новому механизму субъекты будут получатьна основании средних долей фактических поступлений за четыре отчетных периода, уточняется в документе.

Принцип не предполагает прямой централизации поступления налога на прибыль от бывших участников КГН, сообщил изданию представитель Минфина. При этом сам институт КГН не пролонгируется, подчеркнул он.

При поступлении платежей Федеральное казначейство будет распределять их по установленным нормативам между регионами, уточнил представитель Минфина. Аналогичный механизм применяется при распределении акцизов на нефтепродукты и акцизов на крепкую алкогольную продукцию, напомнил он. По сути, для адаптации регионов к изменению налогового законодательства и во избежание рисков снижения поступления доходов на переходный период поступления от бывших участников КГН будут зачисляться в бюджеты тех регионов, в которые они ранее поступали, пояснил собеседник "Ведомостей".

Институт КГН заработал с 2012 г., он позволяет отдельным участникам одной группы суммировать прибыли и убытки от результатов деятельности каждого из них и платить налог как одна организация, так называемый ответственный участник, а сделки, заключенные между ними, не являются предметом контроля за трансфертным ценообразованием.

Институт КГН себя не оправдал - с такими выводами неоднократно выступала Счетная палата (СП).

По данным Минфина, функционирование КГН привело к снижению поступлений от налога на прибыль компаний в консолидированные бюджеты регионов: в 2012 г. - на 8,2 млрд руб., в 2013 г. - на 16,4 млрд руб., в 2014 г. - на 65,1 млрд руб., в 2015 г. - на 125,9 млрд руб., в 2016 г. - на 78,4 млрд руб., в 2017 г. - на 34 млрд руб., в 2018 г. - на 38,4 млрд руб., в 2019 г. - на 25,7 млрд руб., в 2020 г. - на 76,5 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. - на 35,6 млрд руб.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2021 г. в России действовало 16 КГН, в состав которых входило порядка 400 участников, сообщил "Ведомостям" представитель СП. Поступления налога на прибыль организаций от КГН формируют консолидированные бюджеты 83 регионов, при этом около половины всех поступлений приходится на Москву, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, добавил он. По его словам, установление механизма, который предлагает Минфин, будет фактически означать продолжение существования института КГН с точки зрения его влияния на бюджеты бюджетной системы. Такое решение может рассматриваться как временное, но в дальнейшем неизбежно потребуется решить этот вопрос, указал собеседник.