Самозанятым могут дать льготу при покупке жилья

27 июня. FINMARKET.RU - В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Новыми нормами предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам. То есть лицам, которые получают доход не от работодателя, а также не привлекают наемных работников по трудовым договорам, пишут "Известия"

"Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения (так называемый режим для самозанятых с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП) существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточняют авторы инициативы, необходимо, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

"Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Их становится всё больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями - физлицами, то у них прав сегодня меньше", - пояснил "Известиям" зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

По его словам, сегодня у этой категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Его появление позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени, тем более что такая льгота предоставляется всего один раз в жизни, подчеркнул парламентарий.

Нововведения коснутся выплат при увольнении, компенсаций за лечение детей и продажи имущества

Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать "в белую".