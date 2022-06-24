Как создать криптокошелек

24 июня. FINMARKET.RU - Санкции западных стран в отношении финансового рынка России привели к спросу россиян на альтернативные методы оплаты. На замену наличной валюте и картам международных платежных систем Visa и Mastercard пришли криптовалюты, которые заграничные сервисы принимают к оплате. Однако чтобы использовать криптовалюту в качестве средства платежа, в том числе за границей, нужен криптокошелек. Как его открыть, перевести деньги на криптокарту и расплачиваться с помощью нее, рассказала "Известиям" глава инвестонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова.

Так, существует два вида криптокошельков: "горячие" и "холодные". Первые открывают онлайн через приложения или сайт либо как счет на криповалютной бирже. "Холодные" кошельки открывают через специальное устройство, леджер, чем-то похожий на флешку, либо как бумажный кошелек в виде бумаги с qr-кодом. Для расчетов лучше подходят "горячие" кошельки, так как они оперативнее.

Приобрести криптовалюту можно разными способами, например через обменник. Второй способ - через P2P-биржу - платформу, на которой пользователи могут обмениваться криптовалютами друг с другом без участия посредника.

Дальше, словам финсоветника, нужно перевести крипту куда-то, где ее обналичить или расплачиваться ею.

Вариантов несколько: снова искать обменник - только уже из криптовалюты в фиат - в нужной стране и получать там наличные. Также можно воспользоваться криптоматом - это что-то вроде банкомата, где можно перевести крипту в фиат и получить наличные. Однако криптоматы берут комиссию. Они распространены на Западе, но всё же есть не везде.

Также можно воспользоваться платежными сервисами типа Revolut. Они открывают счета россиянам, но заводить их надо именно в криптовалютах. У сервиса можно выпустить физическую карту, которой затем расплачиваться в магазинах, но ее не высылают в Россию и получить можно только за границей. Другие сервисы, выпускающие криптовалютные карты на данный момент с россиянами почти не сотрудничают, подчеркнула эксперт.