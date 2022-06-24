Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу

24 июня. FINMARKET.RU - Магазины беспошлинной торговли начнут продажу товаров для пассажиров, вылетающих в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)в конце июля - начале августа. Таким прогнозом поделились с "Известиями" представитель Евразийской ассоциации беспошлинной торговли и пресс-секретарь группы "Аэродинамика" (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара). В составвходят 5 стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

"По оптимистичным прогнозам, запуск продаж случится не раньше 1 августа 2022 года", - сообщил представитель "Аэродинамики" Виталий Коренюгин.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева назвала "Известиям" примерно такой же срок - в конце июля или позже. Представитель "Воздушных ворот Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) сообщил, что запуск продаж будет возможен "не ранее издания дополнительных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок сдачи отчетности по таким продажам и уплату продавцом налогов, пошлин и акцизов с этих продаж". Эти акты должны разработать Минфин и ФТС, уточнили в Пулково.

Всего в аэропортах России размещено около 240 магазинов, более 30% которых сейчас закрыто или не функционирует из-за падения авиатрафика, оценила Дзоблаева.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что для реализации норм закона, разрешающего продажу товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России, дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Как сказал Коренюгин, цена товаров магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше, чем для тех, кто летит за границу. Это подтвердила и Дзоблаева.

По ее словам, окончательная цена продукции для внутрисоюзных пассажиров будет выше, чем для вылетающих в третьи страны, примерно до 30%. При продаже этих же товаров пассажирам, вылетающим в третьи страны, налоги и пошлины не применяются, так как продукция не поступает в оборот на территории Союза, пояснила Дзоблаева.

Как отмечают эксперты, нововведение направлено скорее на поддержку магазинов в аэропортах, которые сейчас оказались в крайне тяжелых условиях из-за существенного снижения международного пассажиропотока.