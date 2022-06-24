На сколько снизится добыча нефти в РФ

24 июня. FINMARKET.RU - По итогам этого года в РФ добыча нефти без учета газового конденсата снизится на 10% к уровню прошлого года - до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании "Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях" компании Kept (бывшее КПМГ в России). Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 млн с 9,7 млн барр. в 2021 г.

Эта оценка почти на 15% ниже прогноза КПМГ, который она давала до санкций в 2022 г., говорится в обзоре. Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков сообщил "Ведомостям" , что основное снижение добычи ожидается во 2-м полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти.

По оценке Kept, в 1-м полугодии 2022 г. под эмбарго стран-импортеров оказалось порядка 18% российского экспорта нефти. Наибольшие риски сейчас связаны с сокращением поставок в ЕС, куда в 2021 г. пошло 108,1 млн т российской нефти (47% экспорта), указывают они.

Как ожидает Kept, в целом экспорт нефти из России в 2022 г. снизится лишь на 2% - с 231 млн т в 2021 г. до 228,3 млн т. То есть российские нефтекомпании смогут переориентировать экспортные потоки на новые рынки. Поставки в Азию в 1-м полугодии 2022 г. уже превысили поставки в Европу, говорится в исследовании.

Но сложившаяся ситуация приведет к снижению нефтепереработки в России и рынков смежных услуг и товаров, говорится в обзоре. Отмечается, что нефтекомпаниям РФ нужно оперативно провести пересмотр планов. Уход из РФ иностранных поставщиков технологий может усугубить ситуацию с добычей, что может привести и к сокращению бурения, говорится в документе.

Текущее снижение добычи, по оценкам Kept, компенсируется ростом цен на нефть, которые с начала года увеличились более чем на 50% - с $75 до $110 за баррель Brent. "Попытки увеличить добычу до уровня 2021 г. в текущей ситуации могут дать негативный сигнал рынку и снизить стоимость барреля", - предупреждает Малков.