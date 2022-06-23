АКРА ожидает спад ВВП РФ в 2022 году на 7-9%, рост на 0,1% в 2023 году

23 июня. FINMARKET.RU - Потенциальные темпы роста экономики РФ в среднесрочной перспективе в условиях санкций оцениваются в 0-1% против 1,5-2% по предыдущим оценкам, следует из обновленного доклада Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Ограничения на импорт технологий снизят среднюю производительность труда: некоторые виды деятельности станут невозможны, а заметная часть инвестиций будет направлена не на повышение эффективности, а на изменение применяемых технологий на аналоги, которые не подвержены санкциям. Существуют риски оверкомплаенса со стороны глобальных поставщиков, формально не ограниченных санкциями. Все это снизит потенциальные темпы экономического роста относительно предыдущих оценок на уровне 1,5-2% в год до диапазона 0,0-1,0% на среднесрочном горизонте", - говорится в докладе с прогнозными сценариями до 2024 года.

АКРА ожидает спадРФ в 2022 году в интервале 7-9%, рост на 0,1% в 2023 году и на 1,5% в 2024 году.

"С учетом всей имеющейся информации Агентство ожидает, что деловая активность в 2022 году снизится на 7-9%, а для преодоления этого спада потребуется довольно много времени. Период структурной перестройки экономики будет сопряжен с повышенной инфляцией и реализацией кредитных рисков, что на горизонте прогноза повысит средний уровень номинальных процентных ставок на все сроки относительно уровня, который ранее воспринимался как равновесный (плюс 2-4% на сроки свыше трех лет). Ограничения на экспорт энергоресурсов в Европу приведут к снижению суммарных физических объемов добычи и экспорта даже с учетом переориентации части сбыта на страны, не вводившие ограничения", - прогнозируют в агентстве.

"Курс рубля будет сильно зависеть от жесткости как внешних барьеров для торговли, так и внутренних ограничений на потоки капитала (вынужденная мера, следствие санкционного режима). АКРА исходит из предположения, что барьеры продолжат смягчаться, но полностью не пропадут на всем горизонте прогноза", - отмечается в обзоре.

Кроме того, АКРА предполагает, "что в системе инструментов экономической политики появится новая форма стерилизации избыточной валютной выручки, которая в перспективе снизит волатильность курса рубля".

"Отток капитала в целом станет более государствоцентричным, будет сильнее зависеть от межправительственных соглашений, планов госкомпаний и банков. Если режим валютного курса при этом и останется де-юре плавающим, элементов ручного управления им фактически станет больше", - считают в агентстве.

По прогнозу АКРА, среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 75 рублей, в 2023 году - 82,4 руб., в 2024 году - 87,1 руб.

В АКРА также отмечают, что "приоритеты госрасходов, вероятно, изменятся". "В ближайшие два или три года бюджет будет стимулирующим, возьмет на себя заметную часть расходов по поддержке too big to fail компаний реального сектора и дополнительные социальные обязательства. Финансироваться это будет за счет рублевых остатков и дополнительных нефтегазовых доходов без существенного привлечения новых заимствований", - говорится в обзоре.