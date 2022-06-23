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23 июня 2022 года 10:35
Минфин РФ констатирует погружение мировой экономики в стагфляцию
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23 июня. FINMARKET.RU - Мировая экономика погружается в стагфляцию в результате политики крупнейших западных государств: снижение или резкое замедление ВВП в ряде развитых стран произошло уже в 1-м квартале, а масштабы инфляционного давления вышли на беспрецедентный уровень. Так описывает внешние условия Минфин в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг., пишут "Ведомости". Возникшая ситуация в первую очередь стала результатом необдуманной политики властей крупнейших западных экономик, которые в последние годы увлекались фискальным и денежно-кредитным стимулированием, считает Минфин. В условиях глобального ценового шока страны с высоким уровнем госдолга становятся уязвимы к росту процентных ставок, неизбежному в текущих стагфляционных условиях, предупреждает министерство. В связи с этим нарастают опасения в отношении способности стран обслуживать внешний долг. Таким образом, неустойчивость глобальных перспектив в текущем году возросла, констатирует Минфин. С одной стороны, масштабные фискальные и монетарные меры транслируются в разгон инфляции, усиливающийся дисбалансами на товарных рынках в том числе в связи с торговыми ограничениями. С другой – необходимое для обуздания инфляции ужесточение макрополитики повысит стоимость обслуживания госдолга, что в условиях высоких дефицитов может привести к проблемам рефинансирования и платежеспособности. В этих условиях страны, предпринимающие усилия по скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, окажутся в лучшей ситуации перед лицом очередного замедления мировой экономики или финансового кризиса, заключило министерство. Экономика США по итогам января – марта 2022 г. сократилась на 1,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в конце мая данные американского министерства торговли, напоминает Минфин. ВВП 19 стран еврозоны в 1-м квартале вырос на 5,4% в годовом выражении и на 0,6% – в квартальном, сообщало статистическое агентство Евростат. При этом в ряде европейских стран зафиксировано снижение экономики: в Швеции – на 0,8%, во Франции – на 0,2%, в Дании – на 0,1%. ВВП Великобритании в январе – марте вырос на 0,8% к предыдущему кварталу, а в марте сократился на 0,1% по сравнению с показателем месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления. Стагфляцией называют ситуацию, когда слабый рост экономики или его отсутствие сопровождается высокой инфляцией. Международные финансовые институты за последние месяцы резко ухудшили свои ожидания относительно экономических перспектив в мире. Оценки становятся пессимистичнее и у мировых центральных банков.
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Istina 23.06.2022
Есть еще одна структура, которой нет на этом платном рынке ЖКХ, где не соблюдается равенство отношений, установленное ГК РФ, ЖК РФ. Погрузите аппарат Роспотребнадзора в платный рынок ЖКХ. Пусть оценят движение капитала на платном рынке ЖКХ - это движение в пользу кого? В чьих выгодах денежные обороты в ЖКХ, в том числе субсидии из бюджета? Роспотребнадзор, возможно, начнет граждан, потребителей ЖКУ, плательщиков ЖКУ считать потребителями, и будет действовать по закону.
Istina 23.06.2022
Погрузите аппарат Счетной палаты в платный рынок ЖКХ. Пусть оценят получение государственных денег - субсидий хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, и расходы. И. сделают сравнительный анализ с детализацией по отчетным периодам.
Istina 23.06.2022
Погрузите весь аппарат Минфина, например, в сферу ЖКХ. Как там с учетной политикой юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления МКД? А финансовая и хозяйственная деятельность организаций, управляющих МКД, на каком реальном уровне учета? Если юридическое лицо - получатель субсидий из бюджета региона, то кто отслеживает целевое использование денежных средств?
Istina 23.06.2022
В своем проекте Минфину следует описывать условия экономики внутри страны, и, чем ближе к реальной жизни, практике выживания граждан, тем лучше. Особенный интерес вызывают гражданские отношения, декларируемые в ГК РФ как равные. На практике - юридическим лицам все виды льгот и преференций в очередной этап развития страны, а физическим лицам - только отдельным категориям. Равенство отношений не наблюдается.
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