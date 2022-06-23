Минфин РФ констатирует погружение мировой экономики в стагфляцию

23 июня. FINMARKET.RU - Мироваяпогружается в стагфляцию в результате политики крупнейших западных государств: снижение или резкое замедление ВВП в ряде развитых стран произошло уже в 1-м квартале, а масштабы инфляционного давления вышли на беспрецедентный уровень. Так описывает внешние условияв проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг., пишут "Ведомости"

Возникшая ситуация в первую очередь стала результатом необдуманной политики властей крупнейших западных экономик, которые в последние годы увлекались фискальным и денежно-кредитным стимулированием, считает Минфин. В условиях глобального ценового шока страны с высоким уровнем госдолга становятся уязвимы к росту процентных ставок, неизбежному в текущих стагфляционных условиях, предупреждает министерство. В связи с этим нарастают опасения в отношении способности стран обслуживать внешний долг.

Таким образом, неустойчивость глобальных перспектив в текущем году возросла, констатирует Минфин. С одной стороны, масштабные фискальные и монетарные меры транслируются в разгон инфляции, усиливающийся дисбалансами на товарных рынках в том числе в связи с торговыми ограничениями.

С другой – необходимое для обуздания инфляции ужесточение макрополитики повысит стоимость обслуживания госдолга, что в условиях высоких дефицитов может привести к проблемам рефинансирования и платежеспособности.

В этих условиях страны, предпринимающие усилия по скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, окажутся в лучшей ситуации перед лицом очередного замедления мировой экономики или финансового кризиса, заключило министерство.

Экономика США по итогам января – марта 2022 г. сократилась на 1,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в конце мая данные американского министерства торговли, напоминает Минфин. ВВП 19 стран еврозоны в 1-м квартале вырос на 5,4% в годовом выражении и на 0,6% – в квартальном, сообщало статистическое агентство Евростат. При этом в ряде европейских стран зафиксировано снижение экономики: в Швеции – на 0,8%, во Франции – на 0,2%, в Дании – на 0,1%. ВВП Великобритании в январе – марте вырос на 0,8% к предыдущему кварталу, а в марте сократился на 0,1% по сравнению с показателем месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления. Стагфляцией называют ситуацию, когда слабый рост экономики или его отсутствие сопровождается высокой инфляцией.

Международные финансовые институты за последние месяцы резко ухудшили свои ожидания относительно экономических перспектив в мире.

Оценки становятся пессимистичнее и у мировых центральных банков.