Предпосылок для банкротства авиакомпаний нет - глава Минтранса

23 июня. FINMARKET.RU -держатся, предпосылок для банкротства нет, сообщил в интервью "Российской газете" министр транспорта Виталий Савельев. "С 2020 года, когда началась пандемия, мы отслеживаем финансовое состояния авиакомпаний и пока не видим предпосылок для банкротства. Компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать. Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства", - сказал Савельев..

Летний сезон дает возможность компаниям заработать. Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Нонадеется, что перевозчики смогут удержаться на рынке, будет их поддерживать.

Отвечая на вопрос, хватит ли всем билетов, например, в Крым, Савельев подчеркнул, что Минтранс и транспортные компании делают все возможное. Но перекрыть дефицит провозных мощностей все равно довольно трудно, добавил он.

По словам Савельева, Минтранс сохраняет прогноз, что по итогам года авиатранспортом будет перевезено 90 млн пассажиров.

"Объем авиаперевозок сильно сократился с началом пандемии. Если в 2019 году российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров, то в 2021 году - 110, в том числе 87,5 млн пассажиров внутри России. Считаем, что можем до 90 млн дотянуть в этом году. Потому что зарубежные рынки закрыты, а у людей сохраняется потребность путешествовать. Конечно, мы не рассчитывали, что 11 аэропортов временно закроются, а это более 10 млн пассажиров, которые обычно перевозили по южным направлениям. Тем не менее боремся за выполнение показателя. Надеемся, что в каком-то обозримом будущем аэропорты откроются. Потому, во всяком случае, план мы не снижаем", - сообщил глава Минтранса.

Савельев также высказал мнение, что государство приняло беспрецедентные меры по поддержке авиаотрасли. На поддержку гражданской авиации выделено 100 млрд рублей субсидий. "Это колоссальные деньги. Под них мы и взяли на себя ответственность перевезти 90 млн пассажиров внутри России", - подчеркнул он. Кроме того, субсидии, не считая этих 100 млрд рублей, дали на оплату билетов, которые пассажиры не смогли реализовать из-за ограничения полетов.