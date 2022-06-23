Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт

23 июня. FINMARKET.RU - "Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный. Представитель сети "Связной" рассказал "Коммерсанту" , что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10-20% дороже аналогов, ввезенных до начала военных действий на Украине. По словам президента "Связного" Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.

На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, "Связной" предоставляет официальную гарантию, заверили в ритейлере.

Параллельным импортом уже начали интересоваться онлайн-маркетплейсы, но другиепока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем. В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что рассматривают "доступные возможности в рамках законодательства". В МТС заявили, что "система продаж соответствует законодательству России". В "МегаФоне" лишь подчеркнули, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса. Как объясняет источник "Коммерсанта" в одной из компаний, ритейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, поскольку все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями.