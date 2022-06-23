.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минфин предлагает до конца года ввести мораторий на административные штрафы при нарушении компаниями норм валютного контроля
23 июня 2022 года 08:34
Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
23 июня. FINMARKET.RU - "Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Представитель сети "Связной" рассказал "Коммерсанту", что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10-20% дороже аналогов, ввезенных до начала военных действий на Украине. По словам президента "Связного" Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца. На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, "Связной" предоставляет официальную гарантию, заверили в ритейлере. Параллельным импортом уже начали интересоваться онлайн-маркетплейсы, но другие ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем. В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что рассматривают "доступные возможности в рамках законодательства". В МТС заявили, что "система продаж соответствует законодательству России". В "МегаФоне" лишь подчеркнули, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса. Как объясняет источник "Коммерсанта" в одной из компаний, ритейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, поскольку все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями.
.
Ключевые слова: Россия, ритейлеры, электроника, импорт
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.