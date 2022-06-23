Маткапитал предлагают расширить использовать на покупку земли

23 июня. FINMARKET.RU - В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты Общероссийского народного фронта" (ОНФ), пишут "Известия"

"В большинстве своем граждане используютна улучшение жилищных условий, а именно покупку квартиры или строительство жилого дома", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако те, кто не владеет землей, попадают в затруднительное положение: купить участок на деньги с материнского капитала не разрешено по закону, а построить дом не на чем.

В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению. В законопроекте отдельно подчеркивается, что оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения земельного участка на строительство на нем жилого дома.

Впервые это предложение было озвучено в декабре 2021 года в рамках круглого стола с экспертами "Народного фронта", отметила в беседе с "Известиями" координатор проекта ОНФ "Защита социальных прав граждан", член ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

"Результаты опросов, которые мы проводили на разных платформах, показывают, что расширение господдержки на покупку земли было бы большим подспорьем для семей. Особенно это актуально для регионов, потому что там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых субъектах региональные маткапиталы уже можно направить на покупку земли", - подчеркнула она.

27 июня проект поправок в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" рассмотрят на экспертной площадке "Народного фронта". Затем его планируют внести Госдуму от лица подержавших инициативу депутатов, сообщила Старожильцева.

Власти Иркутской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии уже разрешили тратить на покупку участков региональные выплаты молодым мамам. Практика показала, что эта возможность очень востребована населением, а успешный региональный опыт можно перенести и на федеральные выплаты, отметили эксперты.