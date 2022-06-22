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22 июня 2022 года 10:58
Гохран может получить право экспорта драгкамней и драгметаллов
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Александр Рюмин/ТАСС
22 июня. FINMARKET.RU - Гохран предлагают наделить правом реализации на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней из Госфонда России, говорится в материалах к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности, которая рассматривала соответствующий законопроект в понедельник. Сейчас Гохран может продавать их только покупателям на внутреннем рынке. Это, впрочем, не помешало в прошлом году зарубежным клиентам "АЛРОСА", через посредничество самой компании, приобрести крупные объемы алмазов из запасов Гохрана на фоне дефицита на алмазном рынке. Причина расширения функций Гохрана - приватизация АО "Алмазювелирэкспорт" (ранее ФГУП, сейчас 100% акций АО принадлежат РФ), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ. "Алмазювелирэкспорт" уполномочен на экспорт драгоценностей Госфонда, необработанных алмазов и бриллиантов, драгметаллов и драгкамней субъектов РФ и реализацию представительных партий необработанных природных алмазов. "Алмазювелирэкспорт" в постсоветские времена и вплоть до 2009 года имел исключительное право на вывоз драгметаллов из РФ. Через него шел экспорт платиноидов "Норильского никеля" и вывоз за рубеж запасов ЦБ. Сейчас "Алмазювелирэкспорт" реализует на экспорт контрольные партии алмазов "АЛРОСА" и AGD Diamonds для определения их рыночной стоимости в целях учета для профильных госорганов. Через "Алмазювелирэкспорт" идет около 5% продаж алмазов "АЛРОСА", которые в 2021 году оценивались в сумму 332 млрд рублей. Функция реализации контрольных партий алмазов может в будущем отойти к Гохрану, говорил в конце прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Смысл этой функции в том, чтобы, осуществляя параллельные продажи, государство было на 100% убеждено в отсутствии трансфертного ценообразования при реализации алмазов, пояснял он. Гохран в прошлом году осуществил крупные продажи алмазного сырья на сумму около $230 млн (и еще $154 млн в марте этого года). Не менее 70% этого сырья выкупила АЛРОСА", приобретавшая алмазы от имени и по поручению своих долгосрочных клиентов - членов ALROSA Alliance.
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