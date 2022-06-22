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22 июня 2022 года 10:14
В промышленности ухудшилась деловая активность
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Ярослав Беляев/ТАСС
22 июня. FINMARKET.RU - Первые оценки состояния дел в промышленности в июне (на 21 июня) свидетельствуют об ухудшении деловой активности в секторе, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на Индекс промышленного оптимизма Института Гайдара. Причины, отмечает издание, - ухудшение продаж и планов выпуска (в силу дефицита запасов готовой продукции они в последнее время тянули индекс вверх). "Июньские объемы продаж разочаровали российскую промышленность — доля оценок "ниже нормы" выросла до 37%, что является 20-месячным антирекордом, - отмечает автор исследования Сергей Цухло. По его мнению, такая неудовлетворенность на фоне вялого спроса далека от кризисных пиков (57% в 2020 году) — но и пик таких оценок сейчас, вероятнее всего, еще впереди". При этом, по его словам, промышленность не планирует увеличение выпуска в июле—августе.
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Ключевые слова: РФ, промышленность, активность
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