IKEA сворачичает свой розничный бизнес в РФ

22 июня. FINMARKET.RU -начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточнил, что такие письма получили "почти все" ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба собеседника.

Досрочное расторжение, как правило, влечет значительные штрафы, из-за того что арендодатель несет повышенные риски – например, что не сможет быстро найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, говорит старший директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, в случае именно досрочного расторжения по вине арендатора последний оставляет депозит и компенсирует партнерам от трех до шести месяцев арендной платы.

Магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы. В одном из них "Ведомостям" подтвердили получение письма, в другом сообщили, что пока не получали такого уведомления. Топ-менеджер этого объекта предположил, что, вероятно, IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

Всего у IKEA 26 магазинов (как гипермаркетов, так и городского формата) и студий в 12 городах России, все они приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине. Заявлений относительно закрытия розничного бизнеса IKEA до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту "остаются на паузе", пишут "Ведомости".