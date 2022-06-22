На "яблочные" смартфоны не хватает запчастей

22 июня. FINMARKET.RU - В России не хватает запчастей для айфонов, заявили в опрошенных "Известиями" авторизованных сервисных центрах Apple. Это подтвердили и эксперты рынка. По словам представителей компаний, основная проблема - отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Раньше такоймог быть завершен в день обращения. Теперь же, вероятно, придется ждать неделю, а иногда в проведении работ и вовсе отказывают, рассказали специалисты. Однако юристы подчеркнули, что покупатель в любом случае вправе требовать от продавца исполнения гарантийных обязательств.

Ряд российских ритейлеров уже начал продавать iPhone 13, завезенные по параллельному импорту. В службе технической поддержки Apple заявили "Известиям", что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется.

Зарубежные производители действительно могут отказаться принимать претензии к товарам, ввезенным вбез их разрешения, сказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. А вот российских ритейлеров от обязанностей перед потребителями это не освобождает, подчеркнул эксперт.

"Поэтому проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца, — сказал юрист. — Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом, а также на возврат уплаченной за товар суммы".