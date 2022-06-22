Крупнейшие банки останавливают валютные переводы по России

22 июня. FINMARKET.RU -Крупнейшиеостанавливают валютныепо России, из-за санкций они ищут альтернативные способы валютных переводов, кроме SWIFT, пишут "Ведомости".

Как уточняет издание, как минимум восемь крупных российских банков – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк (РСХБ), "Открытие", Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и Московский кредитный банк (МКБ) – перестали совершать валютные переводы внутри России.

Все вышеперечисленные российские банки (...) в рамках санкций Запада были отключены от SWIFT. В связи с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте переводы валюты как из некоторых российских банков, так и в некоторые российские банки могут быть недоступны.

Введение санкций в отношении российских финансовых институтов ограничило возможность валютных платежей, сказал представитель ВТБ. Банк ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов.

Пока же без ограничений физлицам доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах, сказал представитель госбанка. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам, добавил он. Также всем клиентам в полном объеме доступны трансграничные расчеты в рублях (в том числе с получением национальной валюты нерезидентом), уточнил представитель банка.

Те банки, которые пока еще могут делать валютные переводы как по России, так и за рубеж, берут за это высокие комиссии. Усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур, объясняли представители банков увеличение комиссий за переводы.

Помимо сложностей с валютными переводами банки теперь берут плату с граждан за хранение валют недружественных стран, отмечают "Ведомости".