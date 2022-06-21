Активность малых и средних компаний продолжает падать

21 июня. FINMARKET.RU - В России лишь треть предпринимателей в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) рассматривает возможность занять новые ниши после ухода иностранных конкурентов, пишет "Коммерсант"

Об ухудшении настроений в секторе свидетельствуют свежие данные о деловой и инвестиционной активности субъектов. Так, по итогам опроса 1,8 тыс. компаний, индекс RSBI (определяется совместным исследованием ПСБ, "Опоры России" и Magram Market Research) снизился в мае до 48,4 пункта против 48,7 пункта в апреле. Индексы малых и микропредприятий практически не изменились, а показатель среднего бизнеса снизился на 1,4 пункта, приблизившись так близко к нейтральному уровню впервые с ноября 2020 года.

Сдерживают спад в основном ожидания предпринимателей, реальная же ситуация в секторе продолжает ухудшаться. И хотя доля оптимистов не выросла, все меньше предпринимателей ждут спада продаж (минус 4 п. п.) и сокращения штата (минус 1 п. п.). При этом нарастить инвестиции собираются 24% компаний против 22% в апреле. Впрочем, как показывает дополнительное к индексу исследование конъюнктуры, лишь 14% предприятий МСП готовы развивать бизнес.

Большинство же предприятий охарактеризовало нынешнюю стратегию как "разумную экономию" (36%) и "сохранение стабильности" (35%). Инвестиции в развитие ограничены отсутствием источников финансирования.

На фоне спада продаж большинству компаний займы недоступны из-за высоких ставок. Упрощению доступа к кредитам может способствоватьключевой ставки, но резкого всплеска кредитования, вероятно, ждать не стоит.