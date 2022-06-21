Снижение ставки по ипотеке поддержит рынок жилья - Мутко

21 июня. FINMARKET.RU - Решение о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% позволит простимулировать спрос и поддержать рынок жилья, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий. "Ожидаем, что выдачи по программе вырастут вдвое - с 2,5-3,5 тысяч до 5-6 тысяч кредитов в неделю", - сказал он в интервью "Российской газете"

При этом он отметил, что краткосрочность льготных программ. По мнению Мутко, требуются долгосрочные решения, как минимум, на 2-3 года вперед.

"Мы выступаем за возможность запуска бессрочной программы льготной ипотеки, которая будет ориентирована на все семьи с несовершеннолетними детьми. Для застройщиков это гарантия устойчивого спроса, а граждане смогут спокойно, без спешки, покупать квартиры, не пытаясь уложиться в отведенные сроки. Мы не только создадим условия для стабильных запусков новых проектов, но и поддержим демографию в стране", - заявил гендиректор ДОМ.РФ.

Говоря об ипотеке на строительство индивидуальных домов хозспособом, Мутко отметил, что пока программа работает в пилотном режим, но у нее очень большой потенциал. Как рассчитывают в ДОМ.РФ, в этом году будет выдано около 10 тысяч кредитов, и интерес к программе проявили ВТБ, Сбербанк, ряд региональных банков.

В то же время он считает, что будущее за комплексными проектами ИЖС, где есть реестр застройщиков, определена стоимость, типы домов.

Как сказал Мутко, главная цель - стандартизация рынка индивидуального жилья, чтобы дома строились по понятным проектам, были обеспечены необходимой инфраструктурой. "Только при наличии такого, цивилизованного ИЖС, банки будут охотно выдавать кредиты на строительство частных домов по ставкам, сопоставимым со ставками на рынке многоэтажек. Тогда мы увидим устойчивый рост ипотечного кредитования на частные дома", - заявил он.

Отвечая на вопрос, какой будет динамика цен нав этом году, Мутко сказал: "По нашим оценкам, рост цен не превысит инфляцию. Сдерживать цены будет ограничение платежеспособного спроса, на который влияют реальные располагаемые доходы населения".