Предпринимается комплекс мер для минимизации рисков для рынка труда - Минтруд

21 июня. FINMARKET.RU - В России, по официальной статистике, не более 3 млн безработных. Такого даже до ковида не было. Удерживать безработицу на низком уровне помогает четкая политика в сфере занятости, сообщила в интервью "Российской газете" замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. Правительство предпринимает целый комплекс мер для минимизации рисков для рынка труда, подчеркнула она.

В качестве одной из основных мер поддержки Мухтиярова назвала переобучение. Следующая мера - это временные работы. "Организациям, которые объявили простой или ввели неполную, дают средства, чтобы они могли оплатить своим работникам выполнение других обязанностей на период приостановления основной работы. Это дает возможность поддержать доходы сотрудников, а предприятию - решить задачи, связанные с перенастройкой предприятия", - пояснила замминистра.

Далее - оплачиваемые общественные работы. Это когда безработный, по сути, по устраивается на временную работу и за это получает определенную зарплату, а государство это софинансирует. Плюс пособие по безработице за ним сохраняется.

Еще одна мера - субсидирование найма молодых специалистов. Это, по сути, доплата работодателю по минимальному размеру оплаты труда в первый, третий и шестой месяц работы молодого специалиста на данного работодателя. Также работодатели могут получать субсидии за устройство на работу тех, кто находится под риском увольнения и других уязвимых на рынке труда соискателей.

По словам Мухтияровой, легче стало устроиться на работу и определенным категориям специалистов. В РФ есть определенные должности, которые могут быть заполнены только после прохождения конкурса. Конкурс достаточно длительный. Речь о педагогах, научных работниках. В этом году ввели временные правила, которые позволяют привлекать таких сотрудников по срочному трудовому договору на полную ставку до прохождения конкурса.

"Для предприятий, которые оказываются в зоне риска, включаются уже современные механизмы поддержки. Да, сегодня существует довольно большой запрос от промышленности, которая работает по импортозамещению. Под новое оборудование, под новые процессы надо переобучать сотрудников. Либо нужно организовать временную занятость, когда меняются технологические линии, например, на "АвтоВАЗе". Сотрудников в этот период привлекают к ремонтным работам, к настройке новых линий. И здесь тоже государство помогает и субсидирует работодателям один МРОТ на человека в месяц в рамках этих временных работ и расходы на материально-техническое обеспечение", - рассказала замминистра.