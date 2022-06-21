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21 июня 2022 года 08:47
Новые требования к передаче личной информации могут привести к серьезным расходам бизнеса
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DPA/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Исполнение поправок к закону "О персональных данных", которые сейчас рассматривает Госдума, может привести к серьезным расходам малого и среднего бизнеса. В "Опоре России" оценивают дополнительные издержки на уровне 32,8 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант". Еще около 1,7 трлн руб., по оценке экспертов, может стоить оборудование для подключения к системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Поправки подготовила группа депутатов во главе с Александром Хинштейном. По ним все организации должны уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных в страны, "обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов данных" (в список не входит, например, Китай). Регулятор может постфактум запретить отправку данных в течение тридцати дней после подачи заявления. Передача персональной информации в страны, не входящие в список, исходно происходит только по разрешениям. Проект также обязывает всех операторов персональных данных быть постоянно подключенными к ГосСОПКА. Сейчас такая норма есть только для объектов критической информационной инфраструктуры (банки, операторы связи и другие). Необходимость согласовывать передачу данных за рубеж, по мнению "Опоры России", "усложнит ведение внешнеторговой деятельности для малого и среднего бизнеса, вплоть до полной остановки работы в связи административными издержками по подготовке и отправке таких уведомлений". Ждут проблем из-за новых мер и крупные маркетплейсы. Авторы инициативы частично признают претензии и готовы корректировать законопроект.
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Ключевые слова: Россия, информация, требования
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