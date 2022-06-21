Минфин притормозил господдержку экспорта российского софта

21 июня. FINMARKET.RU - Минфин затормозил передачу бюджетных средств на поддержку экспорта российских IT-решений в размере 1,3 млрд руб. Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сейчас эти 1,3 млрд руб. господдержки экспорта IT-решений аккумулированы в АО "Росинфокоминвест" (100% акций у Росимущества). Но АО проходит процедуру ликвидации (по данным "СПАРК-Интерфакса", с 3 марта 2022 г.), а его функции постановлением правительства от 16 марта переданы РФРИТу.

Переход средств от "Росинфокоминвеста" в РФРИТ должен был пройти в соответствии с указом президента, проект которого был подготовлен Минцифры и опубликован для обсуждения 17 февраля 2022 г. Как указано в пояснительной записке к проекту, для осуществления функций, передаваемых от "Росинфокоминвеста" РФРИТу, требуется финансирование, которое еще не доведено, поскольку дорожной картой не определены его источники, а также механизм, порядок и сроки передачи активов.

Этот проект до сих пор не может получить окончательного согласования: с корректировками выступает Минфин, сообщили собеседники "Ведомостей". "Министерство не выступает против передачи средств как таковой, тем не менее снова и снова отправляет проект на доработку, просит предоставить дополнительные обоснования по механизмам финансирования IT-решений", - рассказал изданию профильный чиновник. О трудностях согласования слышал и собеседник в одной из крупных IT-компаний. "Сейчас Минфин очень неохотно решает любые вопросы, которые касаются выделения денег на что-либо", - добавляет он.

Представитель Минфина заявил "Ведомостям", что "по данным вопросам целесообразно обратиться в профильное ведомство - Минцифры". Представитель Минцифры лишь подтвердил, что "проект указа президента проходит процедуры согласования", а комментировать информацию о корректировках Минфина отказался.