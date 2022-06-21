Ежемесячные денежные выплаты хотят увеличить в полтора раза

21 июня. FINMARKET.RU - В ближайшее время законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан" будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.

"Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат. В связи с этим растет социальное недовольство среди льготных категорий граждан", - говорится в пояснительной записке, которая имеется у "Известий"

В ней также отмечается, что граждане, которым положены ЕДВ, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг. В их числе - лекарства, путевки в санатории, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно с вычитанием стоимости этих услуг из размера ЕДВ.

Ежемесячные денежные выплаты были введены федеральным законом в августе 2004 года. Эта денежная компенсация стала заменой льгот, которые граждане получали в натуральной форме в виде бесплатных лекарств, бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта, бесплатного санаторно-курортного лечения и так далее. Изначально размер ЕДВ устанавливался в зависимости от количества льгот, которые получали граждане.

Многие федеральные льготники отказываются от таких услуг в связи с отсутствием гарантии получения путевки на санаторно-курортное лечение в течение календарного года, а также невозможности по различным причинам своевременно получить необходимые лекарственные средства.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели в 2023 году может потребоваться дополнительно 224 млрд рублей. В настоящий момент на три года - с 2022-го по 2024-й - в федеральном бюджете на эти выплаты заложено 448,4 млрд рублей.

Как считают его авторы, уровень индексации таких выплат не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы. В ряде фракций Госдумы инициативу уже готовы поддержать. Ее важность в условиях инфляции отмечают и эксперты.