Должников из списка невыездных будут исключать роботы

20 июня. FINMARKET.RU - Граждан, расплатившихся по долгам, будут исключать из списка невыездных автоматически. Это сделает специальная программа. Сегодня вступает в силу соответствующий закон, пишет "Российская газета"

Как поясняют эксперты, в автоматическом режиме смогут приниматься отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя. Это касается возбуждения, отказа в возбуждении и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены ограничений для должников и других решений. Искусственный интеллект будет задействован лишь при тех действиях, которые и человек выполняет автоматически.

Также предполагается предусмотреть автоматическую отмену установленных для должника ограничений, когда в государственной информационной системе появится отметка об исполнении должником требований исполнительного документа.

Это значит, что как только невыездной должник расплатится, сигнал автоматически пройдет по всем каналам. И робот в компьютере судебного пристава включит перед человеком зеленый свет на границе. Но все станет проще и быстрее только после того, как система будет отлажена окончательно.

Для нарушителей правил дорожного движения новация означает, что и их судьбой - в случае неоплаты штрафа - займутся

Согласно планам цифрового развития, к 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.