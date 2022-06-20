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20 июня 2022 года 10:45
Должников из списка невыездных будут исключать роботы
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Игорь Подгорный/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Граждан, расплатившихся по долгам, будут исключать из списка невыездных автоматически. Это сделает специальная программа. Сегодня вступает в силу соответствующий закон, пишет "Российская газета". Как поясняют эксперты, в автоматическом режиме смогут приниматься отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя. Это касается возбуждения, отказа в возбуждении и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены ограничений для должников и других решений. Искусственный интеллект будет задействован лишь при тех действиях, которые и человек выполняет автоматически. Также предполагается предусмотреть автоматическую отмену установленных для должника ограничений, когда в государственной информационной системе появится отметка об исполнении должником требований исполнительного документа. Это значит, что как только невыездной должник расплатится, сигнал автоматически пройдет по всем каналам. И робот в компьютере судебного пристава включит перед человеком зеленый свет на границе. Но все станет проще и быстрее только после того, как система будет отлажена окончательно. Для нарушителей правил дорожного движения новация означает, что и их судьбой - в случае неоплаты штрафа - займутся роботы. Согласно планам цифрового развития, к 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.
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