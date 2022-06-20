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20 июня 2022 года 09:33
Вопросы с международными картами поручат решать НСПК
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Сергей Фадеичев/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - На этой неделе планируется рассмотреть законопроект, наделяющий совет директоров ЦБ правом поручить НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем (МПС), которые ушли из России. О планах рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий специальное регулирование в сфере финрынка и корпоративных отношений, "Коммерсанту" рассказал глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Проект, в частности, предполагает, что совет директоров Банка России может поручить НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт МПС, которые ушли из России. В ЦБ и НСПК не прокомментировали ситуацию. На сегодняшний день карты МПС занимают в России 65% по количеству и более 70% по объему операций. Банки продолжают их выдавать клиентам из запасов. Однако с уходом Visa, Mastercard и других МПС осталось много технических проблем, часть из которых до сих пор не решена. Как рассказали "Ъ" источники на банковском рынке, большинство вопросов, которые решали МПС, фактически "пущены на самотек". По словам одного из источников "Ъ", после принятия законопроекта Банк России сможет делегировать НСПК решение ряда вопросов, которые раньше решали международные платежные системы.
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Ключевые слова: РФ, НСПК, функции, карты, законопроект
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