Вопросы с международными картами поручат решать НСПК

20 июня. FINMARKET.RU - На этой неделе планируется рассмотреть, наделяющий совет директоров ЦБ правом поручитьвыполнять определенныедля поддержания работы карт международных платежных систем (МПС), которые ушли из России. О планах рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий специальное регулирование в сфере финрынка и корпоративных отношений, "Коммерсанту" рассказал глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Проект, в частности, предполагает, что совет директоров Банка России может поручить НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт МПС, которые ушли из России. В ЦБ и НСПК не прокомментировали ситуацию.

На сегодняшний деньМПС занимают в России 65% по количеству и более 70% по объему операций. Банки продолжают их выдавать клиентам из запасов.

Однако с уходом Visa, Mastercard и других МПС осталось много технических проблем, часть из которых до сих пор не решена. Как рассказали "Ъ" источники на банковском рынке, большинство вопросов, которые решали МПС, фактически "пущены на самотек".

По словам одного из источников "Ъ", после принятия законопроекта Банк России сможет делегировать НСПК решение ряда вопросов, которые раньше решали международные платежные системы.