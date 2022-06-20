Игровую индустрию в РФ собираются регулировать законом

20 июня. FINMARKET.RU - Участники IT-отрасли совместно с юристами разрабатывают законопроект о регулировании игровой индустрии, рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с ходом подготовки документа. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и департаментом Минцифры, который курирует развитие софта в России, отметил один из них.

"В юридическом и отраслевом сообществе сейчас ведутся дискуссии по разработке мер, чтобы создать среду, которая позволит игровой индустрии в кризисной ситуации развиваться и осуществлять деятельность в России", - подтвердил "Ведомостям" председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

На сессии по играм в рамках дискуссии на ПМЭФе Журавлев упомянул ряд возможных мер поддержки. "Первое - это адаптация существующих налоговых льгот. На сегодняшний день у нас есть реестр ПО, реестр аккредитованных компаний, есть специальные кластеры, как "Сколково" и проч. И некоторые из них не настроены под непосредственно игровую студию или игровой контент", - заявил юрист на сессии.

По его словам, цикл разработки некоторых компьютерных игр составляет 1-3 года. Создатель может рассчитывать на льготы уже при разработке, но для этого надо включить игру в реестр отечественного ПО. Одно из условий включения в реестр - число сотрудников не менее семи, но среди игровых студий есть и те, где работают меньше людей, отметил Журавлев. Это следует скорректировать, считает эксперт.

Кроме того, следует упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям, заметил Журавлев. Он пояснил, что в силу ухода с российского рынка потенциальных инвесторов создания игр эту функцию, скорее всего, придется брать на себя государству. Если не упростить выделение грантов и субсидий, то, "даже если студия и сможет сделать проект, она не сможет отчитаться по бумагам", добавил юрист.

Также Журавлев предложил государству и появляющимся маркетплейсам игр MyGames и VK Play временно заморозить комиссию от продажи российских игр. "Эта мера должна стимулировать российские студии для того, чтобы оборотные средства были вложены в разработку, а не уходили вовне", - добавил он.

Меры по поддержке индустрии компьютерных игр сейчас крайне своевременны, считает независимый эксперт Александр Кузьменко. По его словам, в какой-то степени это будет попытка государства вернуть уехавших разработчиков.