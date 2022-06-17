Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства

17 июня. FINMARKET.RU -РФ в 1-м квартале 2022 года вырос на 3,5%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Согласно предварительной оценке Росстата, опубликованной 18 мая, рост показателя также составлял 3,5%.

В 4-м квартале 2021 года рост ВВП составлял 5%, в 3-м квартале - 4%, во 2-м - 10,5%, в 1-м квартале экономика снизилась на 0,3%. ВВП РФ в прошлом году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.

Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах 34 трлн 629,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 1-й квартал 2022 г. по отношению к ценам 1-го квартала 2021 г. составил 123,4%.

По отношению к предыдущему кварталу ВВП в январе-марте упал на 19,2%.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ в апреле 2022 года на уровне 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Текущий официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП по итогам года на 7,8%.

В конце июня Минэкономразвития РФ уточнит макропрогноз на 2022 год, в том числе пересмотрит прогноз в сторону меньшего снижения экономики. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, ведомство не исключает, что снижение экономики составит 5-6%.

ЦБ РФ пока также не уточнял прогноз по динамике ВВП на 2022 год, сделает это на опорном заседании совета директоров в июле. Согласно действующему прогнозу Банк России ожидает снижение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по динамике ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,3%.

В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, отмечает Росстат.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых (+8,6%);

- обрабатывающие производства (+5,1)%;

- строительство (+4,7%);

- оптовая и розничная торговля (+3,7%);

- транспортировка и хранение (+5,4%);

- гостиницы и рестораны (+6,2%);

- информация и связь (+5,9%).

На увеличение индекса-дефлятора ВВП на 23,4% в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых (+70,6%);

- обрабатывающие производства (+32,4%);

- строительство (+16,3%);

- оптовая и розничная торговля (+26,5%);

- транспортировка и хранение (+17,3%).

Высокие значения индексов-дефляторов обусловлены ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом цен на строительные материалы, а также ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, говорится в сообщении Росстата.