Крепкий рубль чреват рецидивом "голландской болезни" - Силуанов

17 июня. FINMARKET.RU - Ситуация, складывающаяся в российской экономике, чревата новым рецидивом "голландской болезни", предупреждает министр финансовАнтон Силуанов.

Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта.

"Мы забыли совсем про "голландскую болезнь", совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические ещё не выстроились, но они выстроятся, и опять "заболеем". Мы недавно, кстати, болели этой болезнью", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Лекарством от этой болезни, отметил он, является бюджетное правило: "Все говорили, что нужно ее лечить, вот для чего бюджетное правило - чтобы мы были здоровы. Я и Минфин за здоровье всегда выступаем".

Также министр отметил, что на решения по поддержке бизнеса, в том числе, импортеров, в этом году дополнительно выделяется 3 трлн рублей. "Общий объем расходов у нас планировался 23 трлн рублей, сейчас будет 26 трлн рублей", - сказал он.

"Есть деньги? Есть. Но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. (...) Минфин бюджетные правила предлагает не для того, чтобы ограничить расходы, а чтобы просто не быть зависимым от нефтяной иглы. Потому что сейчас все нефтегазовые доходы тратим на расходы. Может быть такое дальше? Может быть. Но тогда наши расходы будут зависеть от ренты, которая определяется не в нашей стране, а за рубежом, и от объемов сырьевых ресурсов, которые мы экспортируем", - сказал Силуанов, отметив, что это риски для расходных обязательств.

Субсидии и налоговые послабления должны быть, но более точечными и адресными, считает он. "Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсы ограничены. И льготы где-то по налогам, и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто, в первую очередь, производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать", - сказал министр.