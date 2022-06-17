В РФ не активируется часть смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту

17 июня. FINMARKET.RU - Часть смартфонов, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить в России, рассказали "Известиям" продавцы телефонов и эксперты в области абонентского оборудования.

По словам источника газеты, близкого к одному из ритейлеров, включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят впо параллельному импорту, сказал собеседник издания. Чтобы активировать устройство, в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут. С iPhone подобных проблем нет, добавил он.

В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что "крайне желательно" активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен. Или ввезти вместе с новой трубкой SIM-карту оператора, работающего в этом государстве. Разблокировать новый Samsung в РФ можно, уточнили в одном из официальных сервисных центров производителя. Там предлагают способы "оживить" заблокированные гаджеты, но это долго и дорого: надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, проблема с активацией возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. Согласно оценке эксперта, в мае в страну таким образом въехало 45-50 тыс. смартфонов корейской марки.

По словам Муртазина, производитель блокирует любые аппараты, ввезенные из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Китая., которые официально поставлены на рынок стран ЕАЭС, активируются и в России, утверждает эксперт.

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