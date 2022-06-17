Не стоит ждать возвращения к экономике СССР

17 июня. FINMARKET.RU - Возврата экономики к прежней реальности не случится - в этом пункте оказались солидарны помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, традиционно придерживающиеся разных позиций относительно экономической и фискальной политики. Будущее российской экономики они обсудили на пленарной сессии первого дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Но, несмотря на значительную изоляцию, не стоит ждать возврата к советской модели, также согласились они.

"Ведомости" приводят мнение эксперта по этому вопросу. Так, главная проблема российской экономики заключается в том, что санкционное давление со стороны Запада вывело нас из международной торговли в западном направлении, которое является самым высокотехнологичным, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По сути, в сложившейся ситуации нас лишают доступа к передовым технологическим решениям в торговле и производстве, отметил эксперт. Двумя основными путями развития российской экономики он называет переориентацию логистических цепочек на торговлю с Востоком и импортозамещение. При этом стоит понимать, что импортозамещение - это очень дорогостоящий продукт, который требует очень много времени на реализацию.

Российскаяв новых условиях будет переживать структурную перестройку. Она как минимум должна заключаться в технологической безопасности и замещении импорта без потери качества. Чего, перестраивая экономику, делать точно не следует, так это не метафорически "возвращаться в СССР": заниматься долгим, дорогим и неэффективным производством, "давить" частную инициативу, а также запрещать хождение в стране долларов, евро и других иностранных валют, пишет "Российская газета", также посвятившая статью этой теме.

"Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Задача - модернизация, только как? Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-другому посмотреть на частную инициативу", - подчеркнула глава ЦБЭльвира Набиуллина. По ее словам, технологического и инновационного развития без частной инициативы не будет. "Это не вопрос налогов и поддержки из бюджета каких-то проектов", - добавила глава ЦБ.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, России в целом нужна новая промышленная политика и доктрина технологической безопасности. "Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности", - сказал министр финансов.

Иллюзий быть не должно: внешние условия для российской экономики изменились очень надолго, если не навсегда.