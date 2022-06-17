Российские киносети прекратили выплаты Голливуду

17 июня. FINMARKET.RU - Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, пишут "Ведомости", ссылаясь на источники в компаниях. По словам источников издания, сейчас должники – практически все кинотеатры страны, но основной долг сформировали крупнейшие прокатчики.

Долги, которые были сформированы за прокат фильмов до марта, ушли в заморозку, основные суммы – за февральское кино, в существенном объеме – за январь 2022 г., частично – за декабрь 2021 г., говорит топ-менеджер российского офиса одного из голливудских мейджоров и подтверждают его коллеги. Как пояснили "Ведомостям" собеседники в киносетях, заморозка – ответная мера за прекращение выпуска новых релизов в России, что привело к падению кассовых сборов, так что и платить стало просто нечем.

Из-за СВО на Украине в марте о приостановке деятельности в России заявили Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. По данным консалтингового агентства "Эстимейт компани", кассовые сборы кинотеатров в марте – мае 2022 г. составили 4,8 млрд руб., что в 2 раза меньше, чем за тот же период 2021 г. (10,3 млрд руб.). Всего на долю зарубежных кинолент, по данным государственного Фонда кино, в 2021 г. пришлось 74,4% от всего бокс-офиса страны, составившего 40,7 млрд руб.

В зависимости от киносети доля Голливуда могла быть существенно выше: достигать и даже превышать 80%, говорят два топ-менеджера киносетей. Часть выпадающих доходов кинотеатры компенсировали альтернативным контентом – фильмами Болливуда, европейским арт-хаусом, показом концертов и спортивных событий и т. д. Но в совокупности на него приходится не больше 15%, говорит один из собеседников "Ведомостей"». По его словам, эта сумма вместе со сборами российских фильмов составляет порядка 35%, а вот оставшиеся 65% пока ничем восполнить просто невозможно.

Заложниками этой ситуации стали и российские продюсеры. Выплаты киносети прекратили, по словам собеседников "Ведомостей" в киносетях и офисах западных мейджоров, не только за голливудские фильмы, но и за совместно снятые российскими продюсерами и американскими мейджорами проекты – в тех случаях, если у киноленты прокатчиком был российский офис западной компании.

Компаниям, у которых заключен договор с киносетями и перед которыми они сформировали задолженность, если вопрос не удалось урегулировать в досудебном порядке, имеет смысл все же обращаться в суд, считает директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин, чье мнение по проблеме приводят "Ведомости". "Обстоятельства – потеря существенной части выручки киносетей – позволяют в какой-то мере объяснить их поведение, но не являются оправданием. Условия контрактов стороны должны соблюдать, и этого никто не отменял", – отметил он.