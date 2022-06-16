Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн- порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2022 года.
Май 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата существенно снизились у всех трех банков по сравнению с апрелем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 50 830 упоминаний (63 140 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 21 785 упоминаний (32 598 в апреле), за ним по-прежнему следует Газпромбанк - 15 740 упоминаний (2 0257 в апреле).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 30,9% по сравнению с апрелем, заметность Газпромбанка снизилась на 26,4%.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 265,6 млн (286,7 млн в апреле). На втором месте - ВТБ с результатом 200,42 млн, показатель охватов упал на 22% (256,8 млн), Газпромбанк - 222,8 млн (218,8 млн в предыдущем месяце).
В мае ключевые события в банковском секторе были связаны с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 11,00% годовых и дискуссиями вокруг этого, а также новыми санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.
Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение Евросоюза об отключении банка от международной платежной системы SWIFT, данная мера была включена в шестой антироссийских санкционный пакет ЕС, утвержденный в конце мая. Сбербанк отреагировал на решение Еврокомиссии: по сообщению пресс-службы, отключение банка от SWIFT не поменяет текущую ситуацию в международных расчетах, банк продолжает работать в штатном режиме.
В начале мая также стало известно о введении блокирующих санкций против руководства Сбербанка, в список были включены восемь топ-менеджеров: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.
Другим заметным событием мая стала новость о запуске Сбербанком ипотечной программы без первоначального взноса. По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках под залог находящейся в собственности квартиры. Максимальная сумма кредита -до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования - до 30 лет.
Крупнейшим инфоповодов в медиаполе банка ВТБ стала новость о снижении ставки по ипотеке на 3 п.п. - до 10,9%. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.
Также в ВТБ были улучшены условия по всей линейке программ автокредитования - базовые процентные ставки скорректированы на 2,7 п.п. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые - от 7,6%. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет.
В середине мая российский Forbes обратил внимание на то, что на карте с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды" появилась новая информация. Издание указало, что карта была дополнена данными из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других источников. ВТБ в свою очередь выступил с опровержением информации о взломе систем банка. По данным пресс-службы, утечки данных клиентов со стороны кредитной организации не было. При этом попавшая в интернет информация о клиентах ВТБ не позволяет мошенникам что-либо сделать с банковскими счетами, подчеркнула пресс-службы банка в своем официальном Telegram-канале.
Большой резонанс в СМИ имела новость о запуске в ВТБ специальной льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом, минимальная ставка в ВТБ составляет 4,7%. Первая сделка по заниженной ставке ВТБ провел в Тюмени.
Наиболее заметные инфоповоды в медиаполе Газпромбанка были связаны с новостями вокруг оплаты за газ, поставляемый из России. Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях. ЕК донесла до стран-членов ЕС, что компании могут открывать счета в Газпромбанке, при этом они должны совершать платежи в долларах или евро.
Как позднее сообщил вице-премьер Александр Новак, около половины из 54 компаний-импортеров газа из России открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. Вице-премьер назвал вынужденным введение оплаты поставок в рублях: это необходимо для сохранения экспортной выручки.
В мае Газпромбанк также активно упоминался в связи с отказом от эксклюзивных прав на покупку добываемого золота Petropavlovsk plc. Компания лишилась возможности продавать золото Газпромбанку из-за наложенных на него санкций Великобритании. Теперь Petropavlovsk может продавать золото третьим сторонам, определять новых покупателей, и подала заявку на экспорт золота.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, май
|Упоминания в СМИ, апрель
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|50 830
|63 140
|-19,5
|2
|ВТБ
|21 785
|32 598
|-33,2
|3
|Газпромбанк
|15 740
|20 257
|-22,3
|4
|ФК Открытие
|12 620
|17 672
|-28,6
|5
|Тинькофф Банк
|8 948
|10 378
|-13,8
|6
|Альфа-Банк
|8 208
|15 709
|-47,7
|7
|Промсвязьбанк
|8 010
|9 905
|-19,1
|8
|Россельхозбанк
|7 347
|9 046
|-18,8
|9
|Совкомбанк
|4 683
|6 225
|-24,8
|10
|Росбанк
|3 180
|4 650
|-31,6
|11
|Московский Кредитный Банк
|2 498
|3 447
|-27,5
|12
|Банк ДОМ.РФ
|2 162
|2 412
|-10,4
|13
|Банк УРАЛСИБ
|1 863
|2 137
|-12,8
|14
|Новикомбанк
|1 833
|3 479
|-47,3
|15
|Росгосстрах Банк
|1 712
|1 108
|54,5
|16
|Райффайзенбанк
|1 540
|1 535
|0,3
|17
|РНКБ Банк
|1 417
|2 054
|-31
|18
|Банк ЗЕНИТ
|1 313
|2 113
|-37,9
|19
|МТС Банк
|1 304
|2 099
|-37,9
|20
|Почта банк
|1 292
|2 532
|-49
|21
|ХКФ Банк
|1 271
|1 089
|16,7
|22
|АК Барс Банк
|1 137
|1 109
|2,5
|23
|Банк Санкт-Петербург
|965
|1 530
|-36,9
|24
|Абсолют Банк
|813
|1 396
|-41,8
|25
|МСП Банк
|794
|1 124
|-29,4
|26
|МИнБанк
|761
|191
|298,4
|27
|УБРиР
|745
|1 131
|-34,1
|28
|Банк Левобережный
|657
|670
|10,1
|29
|Ренессанс Кредит
|641
|582
|-7,3
|30
|ЮниКредит Банк
|606
|491
|23,4
|31
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|606
|455
|33,2
|32
|Банк Русский Стандарт
|564
|972
|-42
|33
|Банк Интеза
|564
|72
|683,3
|34
|Примсоцбанк
|455
|778
|-41,5
|35
|"Локо-Банк"
|452
|194
|133
|36
|Банк ТРАСТ
|437
|693
|-36,9
|37
|КБ "Центр-инвест"
|437
|502
|-12,9
|38
|СКБ-банк
|422
|451
|-6,4
|39
|Алмазэргиэнбанк
|373
|371
|0,5
|40
|Сетелем Банк
|329
|126
|161,1
|41
|ТКБ Банк
|326
|1 505
|-78,3
|42
|Ситибанк
|291
|351
|-17,1
|43
|Инвестторгбанк"
|262
|376
|-30,3
|44
|Экспобанк
|260
|515
|-49,5
|45
|ВБРР
|248
|426
|-41,8
|46
|Фора-Банк
|239
|88
|171,6
|47
|ОТП Банк
|238
|378
|-37
|48
|СДМ-Банк
|217
|291
|-25,4
|49
|"Сургутнефтегазбанк"
|209
|170
|22,9
|50
|АБ "Россия"
|208
|1 150
|-81,9
|
|Название
|Охват аудитории, май
|Охват аудитории, апрель
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|265 606 965
|286 771 645
|-7,4
|2
|ВТБ
|200 435 352
|256 816 239
|-22
|3
|Газпромбанк
|222 862 571
|272 785 529
|-18,3
|4
|ФК Открытие
|151 900 536
|214 378 794
|-29,1
|5
|Промсвязьбанк
|138 619 503
|202 319 341
|-31,5
|6
|Альфа-Банк
|137 388 399
|232 366 657
|-40,9
|7
|Совкомбанк
|133 323 107
|111 337 129
|19,7
|8
|Россельхозбанк
|133 050 704
|134 942 063
|-1,4
|9
|Тинькофф Банк
|127 560 993
|147 810 210
|-13,7
|10
|Росбанк
|125 198 844
|156 094 034
|-19,8
|11
|Райффайзенбанк
|109 385 197
|65 860 464
|66,1
|12
|Московский Кредитный Банк
|85 974 371
|116 450 806
|-26,2
|13
|Новикомбанк
|76 550 233
|97 079 091
|-21,1
|14
|РНКБ Банк
|74 653 979
|119 488 255
|-37,5
|15
|ХКФ Банк
|74 204 299
|59 980 257
|23,3
|16
|МИнБанк
|71 611 156
|1 963 666
|3546,8
|17
|ЮниКредит Банк
|59 818 316
|49 397 185
|21,1
|18
|Ситибанк
|58 989 457
|23 874 939
|147,1
|19
|Инвесторгбанк
|56 086 872
|30 120 925
|86,2
|20
|Банк Интеза
|54 930 730
|2 784 372
|1872,8
|21
|Абсолют Банк
|52 835 001
|61 369 200
|-13,9
|22
|МТС Банк
|50 890 915
|54 297 647
|-6,3
|23
|Банк УРАЛСИБ
|49 976 336
|39 837 347
|25,5
|24
|Почта банк
|46 237 241
|95 235 048
|-51,4
|25
|Банк ДОМ.РФ
|45 026 522
|70 403 514
|-36
|26
|Росгосстрах Банк
|40 928 979
|50 167 948
|-18,4
|27
|Ренессанс Кредит
|38 240 506
|29 665 618
|28,9
|28
|Банк Санкт-Петербург
|36 131 555
|54 807 901
|-34,1
|29
|Сетелем Банк
|32 763 438
|8 007 169
|309,2
|30
|Банк ЗЕНИТ
|31 867 116
|36 571 854
|-12,9
|31
|Банк ТРАСТ
|28 366 909
|20 346 710
|39,4
|32
|Банк Русский Стандарт
|28 205 950
|53 091 219
|-46,9
|33
|Ак Барс Банк
|27 045 040
|55 882 311
|-51,6
|34
|Креди Агриколь КИБ
|24 638 814
|3 319 745
|642,2
|35
|КБ Восточный
|24 175 845
|850 212
|2743,5
|36
|МСП Банк
|23 600 609
|34 544 014
|-31,7
|37
|УБРиР
|21 406 057
|34 833 556
|-38,5
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|19 950 419
|22 249 934
|-10,3
|39
|Росэксимбанк
|17 613 208
|11 460 732
|53,7
|40
|Экспобанк
|17 539 115
|25 370 374
|-30,9
|41
|Банк Левобережный
|16 554 908
|3 052 533
|442,3
|42
|ОТП Банк
|11 275 396
|15 073 683
|-25,2
|43
|СМР Банк
|11 087 620
|27 411 570
|-59,6
|44
|ТКБ Банк
|10 147 362
|97 850 553
|-89,6
|45
|СКБ-банк
|9 728 407
|15 789 346
|-38,4
|46
|АБ "Россия"
|8 000 805
|88 787 377
|-91
|47
|Генбанк
|7 146 103
|22 173 243
|-67,8
|48
|Примсоцбанк
|7 109 874
|57 251 465
|-87,6
|49
|СЭБ Банк
|5 796 935
|10 887 691
|-46,8
|50
|ВБРР
|5 546 400
|27 020 260
|-79,5
|
|Название
|Индекс заметности, май
|Индекс заметности, апрель
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 682 532
|9 971 307
|-23
|2
|ВТБ
|3 258 876
|4 715 902
|-30,9
|3
|ФК "Открытие"
|1 862 089
|2 529 804
|-26,4
|4
|Газпромбанк
|1 849 494
|2 532 601
|-27
|5
|Тинькофф Банк
|1 484 206
|1 586 711
|-6,5
|6
|Промсвязьбанк
|1 212 322
|1 304 185
|-7
|7
|Альфа-Банк
|979 386
|2 391 053
|-59
|8
|Россельхозбанк
|975 992
|1 085 329
|-10,1
|9
|Росбанк
|435 011
|811 957
|-46,4
|10
|Совкомбанк
|404 531
|546 124
|-25,9
|11
|РНКБ Банк
|349 416
|595 541
|-41,3
|12
|ХКФ Банк
|335 015
|161 971
|106,8
|13
|Банк ДОМ.РФ
|332 539
|343 292
|-3,1
|14
|Банк УРАЛСИБ
|300 724
|304 767
|-1,3
|15
|Росгосстрах Банк
|292 208
|156 625
|86,6
|16
|Московский Кредитный Банк
|291 069
|393 299
|-26
|17
|МИнБанк
|177 476
|9 170
|1835,4
|18
|Райффайзенбанк
|166 276
|125 204
|32,8
|19
|Банк Санкт-Петербург
|146 038
|287 002
|-49,1
|20
|Ак Барс Банк
|137 110
|184 018
|-25,5
|21
|Банк ТРАСТ
|119 834
|212 298
|-43,6
|22
|МТС Банк
|118 724
|137 710
|-13,8
|23
|Банк Интезат
|109 711
|8 570
|1180,2
|24
|Банк Русский Стандарт
|94 646
|145 007
|-34,7
|25
|Новикомбанк
|92 109
|219 135
|-58
|26
|Абсолют Банк
|87 272
|105 713
|-17,4
|27
|КБ "Центр-инвест"
|86 568
|90 163
|-4
|28
|Банк ЗЕНИТ
|82 494
|135 356
|-39,1
|29
|УБРиР
|80 836
|131 151
|-38,4
|30
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|80 472
|76 392
|5,3
|31
|МСП Банк
|72 466
|119 156
|-39,2
|32
|Почта банк
|64 898
|192 625
|-66,3
|33
|ЮниКредит Банк
|57 347
|27 419
|109,2
|34
|Инвестторгбанк
|51 895
|42 220
|22,9
|35
|Экспобанк
|50 201
|84 544
|-40,6
|36
|Ситибанк
|48 651
|23 527
|106,8
|37
|Банк "Кубань Кредит"
|39 113
|32 197
|21,5
|38
|Ренессанс Кредит
|37 106
|51 126
|-27,4
|39
|Примсоцбанк
|34 460
|44 081
|-21,8
|40
|Росэксимбанк
|34 323
|4 919
|597,8
|41
|Банк Левобережный
|24 747
|41 272
|-40
|42
|Челябинвестбанк
|21 021
|24 290
|-13,5
|43
|Алмазэргиэнбанк
|20 766
|20 463
|1,5
|44
|АБ "Россия"
|20 452
|120 732
|-83,1
|45
|ТКБ Банк
|20 307
|179 173
|-88,7
|46
|ВБРР
|18 910
|17 961
|5,3
|47
|ОТП Банк
|15 391
|36 196
|-57,5
|48
|Креди Агриколь КИБ
|14 589
|2 077
|602,4
|49
|СКБ Банк
|14 155
|25 911
|-45,4
|50
|Deutsche Bank
|13 921
|34 362
|-59,5
Главные темы публикаций:
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11,00% годовых
- 2. Выступление председателя ЦБ РФ Э.Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России
- 3. ЕС отключил от SWIFT Сбербанк и еще 2 российских банка в рамках новых санкций против РФ
- 4. Правительство запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
- 5. ЦБ РФ ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными депозитариями
- 6. США ввели блокирующие санкции против МИнБа, руководства Сбербанка и Газпромбанка
- 7. ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п.
- 8. Тинькофф Банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay
- 9. Интервью директора департамента информбезопасности ЦБ РФ В.Уварова газете "Известия"
- 10. Правительство РФ увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
.
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