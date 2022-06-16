Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн- порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2022 года.

Май 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата существенно снизились у всех трех банков по сравнению с апрелем.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 50 830 упоминаний (63 140 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 21 785 упоминаний (32 598 в апреле), за ним по-прежнему следует Газпромбанк - 15 740 упоминаний (2 0257 в апреле).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 30,9% по сравнению с апрелем, заметность Газпромбанка снизилась на 26,4%.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 265,6 млн (286,7 млн в апреле). На втором месте - ВТБ с результатом 200,42 млн, показатель охватов упал на 22% (256,8 млн), Газпромбанк - 222,8 млн (218,8 млн в предыдущем месяце).

В мае ключевые события в банковском секторе были связаны с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 11,00% годовых и дискуссиями вокруг этого, а также новыми санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.

Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение Евросоюза об отключении банка от международной платежной системы SWIFT, данная мера была включена в шестой антироссийских санкционный пакет ЕС, утвержденный в конце мая. Сбербанк отреагировал на решение Еврокомиссии: по сообщению пресс-службы, отключение банка от SWIFT не поменяет текущую ситуацию в международных расчетах, банк продолжает работать в штатном режиме.

В начале мая также стало известно о введении блокирующих санкций против руководства Сбербанка, в список были включены восемь топ-менеджеров: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Другим заметным событием мая стала новость о запуске Сбербанком ипотечной программы без первоначального взноса. По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках под залог находящейся в собственности квартиры. Максимальная сумма кредита -до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования - до 30 лет.

Крупнейшим инфоповодов в медиаполе банка ВТБ стала новость о снижении ставки по ипотеке на 3 п.п. - до 10,9%. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

Также в ВТБ были улучшены условия по всей линейке программ автокредитования - базовые процентные ставки скорректированы на 2,7 п.п. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые - от 7,6%. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет.

В середине мая российский Forbes обратил внимание на то, что на карте с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды" появилась новая информация. Издание указало, что карта была дополнена данными из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других источников. ВТБ в свою очередь выступил с опровержением информации о взломе систем банка. По данным пресс-службы, утечки данных клиентов со стороны кредитной организации не было. При этом попавшая в интернет информация о клиентах ВТБ не позволяет мошенникам что-либо сделать с банковскими счетами, подчеркнула пресс-службы банка в своем официальном Telegram-канале.

Большой резонанс в СМИ имела новость о запуске в ВТБ специальной льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом, минимальная ставка в ВТБ составляет 4,7%. Первая сделка по заниженной ставке ВТБ провел в Тюмени.

Наиболее заметные инфоповоды в медиаполе Газпромбанка были связаны с новостями вокруг оплаты за газ, поставляемый из России. Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях. ЕК донесла до стран-членов ЕС, что компании могут открывать счета в Газпромбанке, при этом они должны совершать платежи в долларах или евро.

Как позднее сообщил вице-премьер Александр Новак, около половины из 54 компаний-импортеров газа из России открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. Вице-премьер назвал вынужденным введение оплаты поставок в рублях: это необходимо для сохранения экспортной выручки.

В мае Газпромбанк также активно упоминался в связи с отказом от эксклюзивных прав на покупку добываемого золота Petropavlovsk plc. Компания лишилась возможности продавать золото Газпромбанку из-за наложенных на него санкций Великобритании. Теперь Petropavlovsk может продавать золото третьим сторонам, определять новых покупателей, и подала заявку на экспорт золота.

Название Упоминания в СМИ, май Упоминания в СМИ, апрель Изменение, % 1 Сбербанк 50 830 63 140 -19,5 2 ВТБ 21 785 32 598 -33,2 3 Газпромбанк 15 740 20 257 -22,3 4 ФК Открытие 12 620 17 672 -28,6 5 Тинькофф Банк 8 948 10 378 -13,8 6 Альфа-Банк 8 208 15 709 -47,7 7 Промсвязьбанк 8 010 9 905 -19,1 8 Россельхозбанк 7 347 9 046 -18,8 9 Совкомбанк 4 683 6 225 -24,8 10 Росбанк 3 180 4 650 -31,6 11 Московский Кредитный Банк 2 498 3 447 -27,5 12 Банк ДОМ.РФ 2 162 2 412 -10,4 13 Банк УРАЛСИБ 1 863 2 137 -12,8 14 Новикомбанк 1 833 3 479 -47,3 15 Росгосстрах Банк 1 712 1 108 54,5 16 Райффайзенбанк 1 540 1 535 0,3 17 РНКБ Банк 1 417 2 054 -31 18 Банк ЗЕНИТ 1 313 2 113 -37,9 19 МТС Банк 1 304 2 099 -37,9 20 Почта банк 1 292 2 532 -49 21 ХКФ Банк 1 271 1 089 16,7 22 АК Барс Банк 1 137 1 109 2,5 23 Банк Санкт-Петербург 965 1 530 -36,9 24 Абсолют Банк 813 1 396 -41,8 25 МСП Банк 794 1 124 -29,4 26 МИнБанк 761 191 298,4 27 УБРиР 745 1 131 -34,1 28 Банк Левобережный 657 670 10,1 29 Ренессанс Кредит 641 582 -7,3 30 ЮниКредит Банк 606 491 23,4 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 606 455 33,2 32 Банк Русский Стандарт 564 972 -42 33 Банк Интеза 564 72 683,3 34 Примсоцбанк 455 778 -41,5 35 "Локо-Банк" 452 194 133 36 Банк ТРАСТ 437 693 -36,9 37 КБ "Центр-инвест" 437 502 -12,9 38 СКБ-банк 422 451 -6,4 39 Алмазэргиэнбанк 373 371 0,5 40 Сетелем Банк 329 126 161,1 41 ТКБ Банк 326 1 505 -78,3 42 Ситибанк 291 351 -17,1 43 Инвестторгбанк" 262 376 -30,3 44 Экспобанк 260 515 -49,5 45 ВБРР 248 426 -41,8 46 Фора-Банк 239 88 171,6 47 ОТП Банк 238 378 -37 48 СДМ-Банк 217 291 -25,4 49 "Сургутнефтегазбанк" 209 170 22,9 50 АБ "Россия" 208 1 150 -81,9

Название Охват аудитории, май Охват аудитории, апрель Изменение, % 1 Сбербанк 265 606 965 286 771 645 -7,4 2 ВТБ 200 435 352 256 816 239 -22 3 Газпромбанк 222 862 571 272 785 529 -18,3 4 ФК Открытие 151 900 536 214 378 794 -29,1 5 Промсвязьбанк 138 619 503 202 319 341 -31,5 6 Альфа-Банк 137 388 399 232 366 657 -40,9 7 Совкомбанк 133 323 107 111 337 129 19,7 8 Россельхозбанк 133 050 704 134 942 063 -1,4 9 Тинькофф Банк 127 560 993 147 810 210 -13,7 10 Росбанк 125 198 844 156 094 034 -19,8 11 Райффайзенбанк 109 385 197 65 860 464 66,1 12 Московский Кредитный Банк 85 974 371 116 450 806 -26,2 13 Новикомбанк 76 550 233 97 079 091 -21,1 14 РНКБ Банк 74 653 979 119 488 255 -37,5 15 ХКФ Банк 74 204 299 59 980 257 23,3 16 МИнБанк 71 611 156 1 963 666 3546,8 17 ЮниКредит Банк 59 818 316 49 397 185 21,1 18 Ситибанк 58 989 457 23 874 939 147,1 19 Инвесторгбанк 56 086 872 30 120 925 86,2 20 Банк Интеза 54 930 730 2 784 372 1872,8 21 Абсолют Банк 52 835 001 61 369 200 -13,9 22 МТС Банк 50 890 915 54 297 647 -6,3 23 Банк УРАЛСИБ 49 976 336 39 837 347 25,5 24 Почта банк 46 237 241 95 235 048 -51,4 25 Банк ДОМ.РФ 45 026 522 70 403 514 -36 26 Росгосстрах Банк 40 928 979 50 167 948 -18,4 27 Ренессанс Кредит 38 240 506 29 665 618 28,9 28 Банк Санкт-Петербург 36 131 555 54 807 901 -34,1 29 Сетелем Банк 32 763 438 8 007 169 309,2 30 Банк ЗЕНИТ 31 867 116 36 571 854 -12,9 31 Банк ТРАСТ 28 366 909 20 346 710 39,4 32 Банк Русский Стандарт 28 205 950 53 091 219 -46,9 33 Ак Барс Банк 27 045 040 55 882 311 -51,6 34 Креди Агриколь КИБ 24 638 814 3 319 745 642,2 35 КБ Восточный 24 175 845 850 212 2743,5 36 МСП Банк 23 600 609 34 544 014 -31,7 37 УБРиР 21 406 057 34 833 556 -38,5 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 19 950 419 22 249 934 -10,3 39 Росэксимбанк 17 613 208 11 460 732 53,7 40 Экспобанк 17 539 115 25 370 374 -30,9 41 Банк Левобережный 16 554 908 3 052 533 442,3 42 ОТП Банк 11 275 396 15 073 683 -25,2 43 СМР Банк 11 087 620 27 411 570 -59,6 44 ТКБ Банк 10 147 362 97 850 553 -89,6 45 СКБ-банк 9 728 407 15 789 346 -38,4 46 АБ "Россия" 8 000 805 88 787 377 -91 47 Генбанк 7 146 103 22 173 243 -67,8 48 Примсоцбанк 7 109 874 57 251 465 -87,6 49 СЭБ Банк 5 796 935 10 887 691 -46,8 50 ВБРР 5 546 400 27 020 260 -79,5

Название Индекс заметности, май Индекс заметности, апрель Изменение, % 1 Сбербанк 7 682 532 9 971 307 -23 2 ВТБ 3 258 876 4 715 902 -30,9 3 ФК "Открытие" 1 862 089 2 529 804 -26,4 4 Газпромбанк 1 849 494 2 532 601 -27 5 Тинькофф Банк 1 484 206 1 586 711 -6,5 6 Промсвязьбанк 1 212 322 1 304 185 -7 7 Альфа-Банк 979 386 2 391 053 -59 8 Россельхозбанк 975 992 1 085 329 -10,1 9 Росбанк 435 011 811 957 -46,4 10 Совкомбанк 404 531 546 124 -25,9 11 РНКБ Банк 349 416 595 541 -41,3 12 ХКФ Банк 335 015 161 971 106,8 13 Банк ДОМ.РФ 332 539 343 292 -3,1 14 Банк УРАЛСИБ 300 724 304 767 -1,3 15 Росгосстрах Банк 292 208 156 625 86,6 16 Московский Кредитный Банк 291 069 393 299 -26 17 МИнБанк 177 476 9 170 1835,4 18 Райффайзенбанк 166 276 125 204 32,8 19 Банк Санкт-Петербург 146 038 287 002 -49,1 20 Ак Барс Банк 137 110 184 018 -25,5 21 Банк ТРАСТ 119 834 212 298 -43,6 22 МТС Банк 118 724 137 710 -13,8 23 Банк Интезат 109 711 8 570 1180,2 24 Банк Русский Стандарт 94 646 145 007 -34,7 25 Новикомбанк 92 109 219 135 -58 26 Абсолют Банк 87 272 105 713 -17,4 27 КБ "Центр-инвест" 86 568 90 163 -4 28 Банк ЗЕНИТ 82 494 135 356 -39,1 29 УБРиР 80 836 131 151 -38,4 30 Азиатско-Тихоокеанский Банк 80 472 76 392 5,3 31 МСП Банк 72 466 119 156 -39,2 32 Почта банк 64 898 192 625 -66,3 33 ЮниКредит Банк 57 347 27 419 109,2 34 Инвестторгбанк 51 895 42 220 22,9 35 Экспобанк 50 201 84 544 -40,6 36 Ситибанк 48 651 23 527 106,8 37 Банк "Кубань Кредит" 39 113 32 197 21,5 38 Ренессанс Кредит 37 106 51 126 -27,4 39 Примсоцбанк 34 460 44 081 -21,8 40 Росэксимбанк 34 323 4 919 597,8 41 Банк Левобережный 24 747 41 272 -40 42 Челябинвестбанк 21 021 24 290 -13,5 43 Алмазэргиэнбанк 20 766 20 463 1,5 44 АБ "Россия" 20 452 120 732 -83,1 45 ТКБ Банк 20 307 179 173 -88,7 46 ВБРР 18 910 17 961 5,3 47 ОТП Банк 15 391 36 196 -57,5 48 Креди Агриколь КИБ 14 589 2 077 602,4 49 СКБ Банк 14 155 25 911 -45,4 50 Deutsche Bank 13 921 34 362 -59,5

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