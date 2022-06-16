Инфляция в РФ в 2022 году может идти по нижней границе прогноза ЦБ в 14-17%

16 июня. FINMARKET.RU - Председатель Банка России Эльвираполагает, чтов России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если ещё при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом она отметила, что пока рано говорить, какие варианты решений по ключевой ставке совет директоров ЦБ будет рассматривать на очередном заседании 22 июля.

"По поводу того, какой возможен шаг и обсуждение этого шага на следующем заседании совета директоров, практически месяц у нас ещё впереди, говорить преждевременно. Будет зависеть от поступающей информации по инфляции, инфляционным ожиданиям, по тому, как экономика себя ведет", - сказала глава ЦБ.

"Все-таки я просила бы поаккуратнее относится к термину "дефляция". Дефляция - это устойчивое снижение уровня цен, обычно меряют в годовом выражении. Снижение цен в течение недель, даже месяцев бывает сезонное, когда у нас урожай, например, дешевеет, или коррекция после большого перелета. Говорить о дефляции как об устойчивом снижении цен я бы не стала", - заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что снижение темпов роста цен, исходя из последних недельных данных, идет по более широкому кругу товаров, чем это было раньше.

Росстат ранее сообщил, что на неделе с 4 по 10 июня 2022 года в РФ была зафиксирована дефляция в 0,14% после дефляции 0,01%. Годовая инфляция на 10 июня замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая.