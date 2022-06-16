Минэкономразвития улучшит прогноз по динамике ВВП РФ - Решетников

16 июня. FINMARKET.RU -Минэкономразвития планирует уточнитьпо динамике российской экономики в 2022 году в лучшую сторону, заявил сегодня глава Минэкономразвития Максимна сессии "Российская экономика: современный вызовы и точки опоры" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Последний месяц пошла волна улучшения оценок и прогнозов. ЦБ недавно уточнил прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону (действующий предполагает снижение ВВП в 2022 году на 7,8%). Поэтому, скорее, мы видим, что те меры, которые интенсивно принимаются, они дают результат", - сказал министр.

Банк России 10 июня улучшил свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 18-23% до 14-17%, одновременно заявил о том, что спад экономики будет меньше, чем текущий прогноз ЦБ от апреля (снижение на 8-10% в 2022 году).

Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ в апреле 2022 года на уровне 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее высказывал мнение, что падение экономики РФ будет значительно меньше текущих прогнозов Минэкономразвития и ЦБ и не превысит 5% в 2022 году. ЦБ ожидает падение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, Минэкономразвития прогнозирует спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте и на 8,8% - в консервативном варианте.

Согласно предварительной оценке Росстата, ВВП РФ в 1-м квартале 2022 года в годовом выражении вырос на 3,5%.