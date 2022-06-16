Государство поддержит разработчиков игр

16 июня. FINMARKET.RU - Отказ крупнейших магазинов приложений, таких как Google Play и AppStore, принимать платежи из России и сотрудничать с российскими издателями приложений стал серьезным ударам по рынку разработки игровых приложений и компьютерных игр. Перестали продавать россиянами такие компании, как Microsoft и PlayStation. В результате, по мнению экспертов, в ближайшее время на рынке могут возникнуть лакуны, которые будут заполнены либо российскими продуктами, либо - пиратскими версиями игр. Поддержать отрасль в этой ситуации планирует государство, пишет "Российская газета"

Институт развития интернета планирует инвестировать не менее 1 млрд рублей в развитие компьютерных игр в России. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. "Институт развития интернета в 2022 году выделит не менее 1 млрд рублей на игры. Это деньги в софинансировании - мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с пониманием и надеждой на их выход на восточные рынки", - сообщил Гореславский. Глава ИРИ отметил, что сегодня в России много тех, кто хочет играть в компьютерные игры, а также специалистов, которые умеют качественно их делать.

По словам Василия Овчинникова, советника генерального директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), в 2021 году объем мирового рынка видеоигр превысил $180 млрд. При этом ожидается, что планка в 200 млрд долларов будет перекрыта в 2022 году. Для сравнения - сборы в кинотеатрах по всему миру за 2021 год составили $21 млрд. "В России люди тратят 383 млрд рублей на покупки видеоигр, внутриигровые покупки, абонементы, подписки для себя и своей семьи", - рассказал Овчинников. Он добавил, что по данным проведенного исследования, 60% россиян играют в видеоигры регулярно.