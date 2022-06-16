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16 июня 2022 года 09:03

Программа поддержки ВИЭ может завершиться досрочно

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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Дмитрий Рогулин/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) предложила один раз индексировать цену выработки новых проектов ВИЭ по фактической промышленной, а не потребительской инфляции, пишет "Коммерсант". Речь идет о проектах на 2,7 ГВт, отобранных на конкурсе в 2021 году с исторически минимальными тарифами. Средняя одноставочная цена электроэнергии ветряных электростанций (ВЭС) составила 2,74 тыс. руб. за 1 МВт.ч, солнечных (СЭС) — 5,45 тыс. руб.

Инвесторы строят ВЭС, СЭС и малые ГЭС за счет энергорынка: промышленность 15 лет покупает выработку по повышенным тарифам. Новая программа поддержки рассчитана на 2025–2035 годы с лимитом финансирования в 360 млрд руб.

Из-за более высокой индексации тарифов совокупный платеж энергорынка за новые ВИЭ увеличится на 44 млрд руб. до 2035 года и составит 395,6 млрд руб., следует из расчетов "Совета рынка" (регулятор энергорынков), с которыми ознакомился “Коммерсант”. Общий платеж до 2050 года вырастет на 62 млрд руб., до 686,7 млрд руб.

АРВЭ предлагает компенсировать рост платежей, снизив объемы программы в последние годы. Однако в таком случае программу придется свернуть раньше срока.

Инвесторы готовы к корректировкам, но детали расчетов еще предстоит обсудить. Промышленность считает избыточными даже те меры поддержки отрасли, которые уже работают.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  ВИЭ,  поддержка

 
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