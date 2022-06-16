Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5%

16 июня. FINMARKET.RU - Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сказали "Известиям" в пресс-службе ФАС. Согласно документу, в зависимости от субъектамогут подняться на 3,2–6,5%.

Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%). Напротив, наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ — в Чеченкой Республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

Тарифы индексируют из-за инфляции. Допустимое повышение определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе; это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора.

Расценки на коммунальные услуги повышают раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции, напомнил глава комитета Госдумы по строительству иСергей Пахомов. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2022 года рост цен в стране составит более 17%. "Да, формально в следующем году планка может быть поднята до цифр инфляции, но уверен, что этого не произойдет. Нельзя перекладывать все подобные проблемы на граждан. Будем искать и предлагать адекватное решение по повышению", — подчеркнул парламентарий.

В 2023 году могут возникнуть проблемы, связанные с недофинансированием отрасли из-за высокой инфляции в 2022 году, сказал Пахомов. В этом случае необходимо будет искать решения по дополнительной поддержке отрасли, но точно не за счет жителей, добавил он.