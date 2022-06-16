Цену нефти Urals в макропрогнозе могут заменить на другой индикатор

16 июня. FINMARKET.RU - Власти обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals при составлении макропрогноза Минэкономразвития, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, во-первых, стоимость Urals в нынешней ситуации существенно варьируется от контракта к контракту и от поставщика к поставщику, поэтому прогноз, в том числе доходов бюджета, сформированный в привязке к цене российской марки, может оказаться существенно искаженным. Во-вторых, информагентства, которые предоставляли правительству информацию о ценах на Urals, – Argus и S&P Global Platts – практически перестали регистрировать сделки и поставлять данные из-за санкций, уточнил собеседник. По словам источников, обсуждаются разные варианты замены – в частности, ориентиром для прогноза может служить условная стоимость или цена марок, торгующихся на спотовом рынке, в частности Brent. По словам близкого к правительству источника, идея принадлежит помощнику президента по экономике Максиму Орешкину. Предложение может быть отражено в следующем макропрогнозе Минэка, который будет подготовлен в июле.

Согласно Бюджетному кодексу, в настоящее время при прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета используются среднегодовая цена намарки Urals, среднегодовая экспортная цена на природный газ и среднегодовой курс доллара к рублю.

В бюджет на 2022 г. закладывалась прогнозная цена на нефть Urals на уровне $62,2/барр. Доходы планировались в объеме 25 трлн руб.

Средняя цена нефти Urals в январе – мае 2022 г. сложилась в размере $83,5/барр., сообщил 1 июня Минфин.

По базовому варианту макропрогноза Минэкономразвития на ближайшие три года, представленному в середине мая, средняя цена нефти Urals в 2022 г. составит $80,1/барр., в 2023 г. – $71,4, в 2024 г. – $66, в 2025 г. – $61,2. В консервативном сценарии цена российской нефти упадет с $78,6/барр. в 2022 г. до $57,3/барр. в 2025 г. В 2021 г. она в среднем стоила 69,1/барр.