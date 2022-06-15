Запас налоговых льгот для крупных проектов в Арктике фактически исчерпан - Трутнев

15 июня. FINMARKET.RU - Основные опции по ослаблению налогового режима для крупных проектов в Арктике фактически исчерпаны, дальнейшие шаги должны быть менее тривиальными, чем просто снижение налогов. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2022 высказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президентав ДФО Юрий Трутнев, также курирующий вопросы развития Арктики.

"С точки зрения налоговых льгот для крупных проектов в Арктике мы выбрали фактически весь возможный запас. Можно в чем-то еще поэкспериментировать, как в случае решения собирать с предприятий социальное страхование не с факта регистрации в качестве резидента, а сдвинуть эти льготы до момента запуска проекта в эксплуатацию. Но дальше уже нет опции ослабления налогового режима, потому что бюджет государства должен наполняться, а компания, как объект экономики, обязана нести часть общих расходов. Поэтому следующие шаги, скорее всего, станут менее тривиальными, чем просто снижение налогов", - сказал он.

По словам вице-премьера, прорабатывается точечное ослабление административного давления - здесь есть потенциал для защиты отдельных фрагментов бизнеса, особенно на начальном этапе.

"Так, очень много жалоб со стороны инвесторов о том, что контролеры начинают их проверять чуть ли не с момента заявления о планах строительства. То есть, еще нет потока наличности, почти нет работающих людей на объекте, а контролеры уже тут как тут. Выступим с инициативой запретить вмешательство контролирующих органов на инвестиционном цикле, пусть никто не дергает бизнес на старте проекта, кроме тех ведомств, что следят за обеспечением безопасности жизни людей во время проведения строительных работ", - отметил вице-премьер.

"Также обсуждается одна давняя идея, которая ранее никак не продвигалась, но в сегодняшних условиях может стать крайне актуальной. Сейчас у России не так много стран, с которыми она находится в активных экономических отношениях, и все эти страны расположены на востоке. Так давайте сделаем то, о чем давно говорим - откроем трансграничные преференциальные территории", - сказал Трутнев.

"Это в большей мере касается ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Но и для населения Дальнего Востока и Арктики есть что предложить, как вариант - введение земельной амнистии. Везде существуют спорные территории: кто-то построил дом, кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то запустил бизнес на земле. А тут людям говорят, что земля не того назначения или не той категории. Земля всегда заставляет человека работать. Ведь можно определить временной период для такой амнистии, с отступлением на год назад, например, но в целом земельная амнистия может стать хорошей поддержкой для домохозяйств", - добавил он.

Трутнев также сообщил, что приток новых резидентов в Арктике на 20% превышает аналогичный показатель в преференциальных зонах Дальнего Востока.

"Время показало, что было правильным решением выделение в Арктике четырех группы экономической деятельности, для которых создан преференциальный режим. В результате мы получили эффект, на который даже не рассчитывали: приток новых резидентов в Арктике примерно на 20% превышает приток резидентов в преференциальные зоны Дальнего Востока (где мы тоже с нуля новые льготы придумывали). Сегодня здесь действует 461 проект, уже вложено более 166 млрд рублей, мы можем надеяться, что к моменту реализации основных проектов общие инвестиции перешагнут 1,3 трлн рублей. Это очень неплохая цифра. На Дальнем Востоке объем инвестиций уже сейчас свыше 2,5 трлн рублей, но там мы начали поддержку и стимулирование бизнеса на шесть лет раньше", - сказал он.

Комментируя решения совещания по Арктике, которое прошло в апреле под руководством президента РФ, Трутнев отметил, что по его итогам "поставлены конкретные задачи со сжатыми сроками реализации, которые повлияют на всю экономику страны".