Российские кинотеатры ищут новый контент

15 июня. FINMARKET.RU - Вопрос финансовой поддержки кинопроката обсуждался несколько месяцев, однако в середине мая стало известно, что Минфин отказался выделять 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли. Позже в правительстве подтвердили приверженность этой позиции: в частности, в ответе бизнес-омбудсмену Борису Титову за подписью замминистра культуры Владимира Осинцева, с которым удалось ознакомиться "Российской газете"

В письме представитель Минкультуры отметил, что вся отечественная кинопродукция войдет в программу "Пушкинской карты", однако есть и другие "непрямые" меры поддержки. В частности, новый временный порядок выплат иностранным правообладателям, введенный указом президента России от 27.05.2022 N322. Вдобавок к тому кинотеатральным сетям, которые подпадают под критерии МСП, в Минкультуры предлагают, например, воспользоваться общедоступным льготным кредитованием на срок до 1 года по ставке до 15%.

После того как с российского рынка начали уходить международные кинопрокатчики, в отрасли вынуждены были срочно искать замену иностранным фильмам. Еще тогда, в начале марта, в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что отрасль может потерять до 80% планируемой выручки, а "количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте".

Началось время экспериментов. Сначала на большие экраны вернули во многом культовые ленты. Повторно показали самые популярные отечественные фильмы предыдущих лет. Кроме того, прокатные сети начали показывать оригинальный контент онлайн-кинотеатров.