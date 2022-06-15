Минпромторг предложил начать маркировку еды, алкоголя и электроники

15 июня. FINMARKET.RU - Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в аппарат правительства обращение с предложением начать в этом году добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп, среди которых консервы, рыбная, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных. Об этом пишут "Ведомости"

Ранее правительство заморозило до 2023 г. обязательные требования по маркировке товаров для тех групп, по которым она не стартовала до 1 марта 2021 г.

Тем не менее готовиться к введению системы прослеживаемости участникам различных отраслей все равно нужно, а потому Шпак предложил начать добровольные эксперименты в новых товарных группах уже в текущем году. Представитель Минпромторга пояснил, что, по сути, остается единственным цифровым инструментом контроля за рынком в условиях легализации параллельного импорта (который разрешен для широкого перечня техники), смягчения требований в сфере технического регулирования и оценки соответствия, моратория на проведение проверок в рамках государственного контроля. Система маркировки дает информацию о товарных рынках и потребительских ценах с недоступными другим инструментам контроля скоростью и детализацией, отмечает он.

Эксперименты по маркировке товаров носят добровольный характер "и не влекут финансовых затрат для участников экспериментов", пишет Шпак, напоминая, что плата за код маркировки не взимается, а оборудование на время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе. Замминистра отметил, что за маркировку рыбной продукции выступало Росрыболовство.

Эксперимент по маркировке рыбной продукции в первую очередь коснется красной и черной икры, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

Игроки рынка оценивают объемы незаконного оборота икры тысячами тонн, сказал председатель Рыбного союза Александр Панин. В то же время он считает введение маркировки не совсем своевременной мерой, "учитывая колоссальное экономическое давление на предприятия и то, что введение маркировки - это огромные издержки, которые сильно ударят по отрасли". По словам Панина, введение новых барьеров вместо мер по стимулированию развития отрасли может серьезно навредить как производителям, так и потребителям, так как повлечет за собой рост цен на продукцию минимум на 10-20%.

Производители сладких напитков и соков тоже не считают возможным сейчас включиться в эксперимент.

Национальная система маркировки "Честный знак" внедряется в России с 2018 г. для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Система уже стала обязательной для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции, некоторых детских товаров и ряда других категорий.