Новый способ оплаты смартфоном по картам "Мир" станет доступен с 25 октября

15 июня. FINMARKET.RU - С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт "Мир", станет доступен новый сценарий проведения платежей - операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы, пишут "Известия" . В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система "Мир" планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили изданию в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

"QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии", - пояснили в национальной платежной системе.

Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.