Венчурный рынок в России превратился в дивидендный

14 июня. FINMARKET.RU - Рынок венчурных инвестиций после введения санкций против российской экономики понес одни из самых тяжелых потерь, так как был интегрирован в глобальные финансовые потоки. Он изменил модель и из венчурного превратился в дивидендный, отмечают эксперты.

Среди основных проблем, с которыми в новых условиях столкнулись стартапы, можно выделить пять: инвесторы из Европы, США и ряда азиатских стран не хотят инвестировать в основателей с русскими паспортами. Большинство российских корпораций остановило процессы по поглощению стартапов. Те компании, которые предпочитают переезжать из России, не могут планировать этот процесс, так как позиция стран по отношению к российскому бизнесу постоянно корректируется. И самое главное, полагает собеседник "Российской газеты" на рынке венчурных инвестиций, сегодня фактически невозможно сделать проект, который одновременно работал бы и на российском, и на международном рынках как по политическим причинам,так и по техническим - из-за затруднений прохождения платежей из России в страны Запада.

Как пояснили в Минэкономразвития, рынок венчурных инвестиций находится в процессе перезагрузки. С одной стороны, отметили в министерстве, это обусловлено давлением недружественных государств, что привелр к сокращению объема венчурных средств, вкладываемых иностранными фондами в российские компании. "С другой стороны - усилением роли технологической повестки, расширением возможности для наших компаний для работы на российском рынке", - сообщили в Минэкономразвития.

В среднесрочной перспективе оба фактора приведут к расширению возможностей для получения венчурных инвестиций средними технологическими компаниями в России, работающими в "традиционных" высокотехнологичных секторах: телекоме, точном и электронном машиностроении, робототехнике, новых материалах и ряде других. В Минэкономразвития особо отметили, что государство и дальше планирует развитие госинститутов (таких, как VEB Ventures и РВК) и при необходимости готово адаптировать их под текущие приоритеты.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко полагает, что пауза на венчурном рынке может затянуться на несколько лет. По его словам, в настоящий момент венчурные инвесторы исчезли как понятие в России.

"Остались госкорпорации, которые хотят покупать решения и целые команды. Осталось государство, которое через институты развития готовы пересмотреть методику инвестирования в стартапы, но при этом существенно уменьшилась масса денег. При этом есть ряд стартапов, которые говорят, что все равно хотят попробовать", - сказал, в частности, Плуготаренко "РГ".

По мнению участников рынка, в нынешних условиях изменится ключевой механизм работы со стартапами. Вместо модели, когда средства вкладываются в расчете на ее рост и продажу компании крупному российскому или международному игроку, начнет работать дивидендная модель, что приведет к существенному снижению оценки компаний. В то же время, полагает собеседник "РГ", ИТ-стартапам стоит более внимательно относится к инициативам государства по поддержке отрасли.