В РФ зарегистрированы 75 групп товаров по параллельному импорту

14 июня. FINMARKET.RU -наладила параллельныйэлектроники и запчастей, началась сертификация закупаемых товаров. Об этом говорится в отчете Росаккредитации от 7 июня, пишут "Известия" . Согласно документу, уже зарегистрированы партии продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. В основном, это электроника, бытовая техника и автозапчасти. Среди поставляемых товаров - продукция Apple, Sony, Siemens, Samsung, Bosh, Electrolux, Mitsubishi, Toyota, IBM и других компаний, сказал "Известиям" источник в отрасли, знакомый с ситуаций.

Как сказал "Известиям" замглавы Росаккредитации Александр Соловьев, обеспечить поставки удалось в том числе благодаря снижению административной нагрузки на бизнес и упрощению декларирования продукции.

По словам Соловьева, сегодня же любая российская компания или ИП может ввезти партию продукции, подтвердив безопасность по документам от производителя или иностранной лаборатории, и сразу начать реализацию. В итоге российский бизнес сокращает издержки и формирует новые цепочки поставок продукции, резюмировал замглавы Росаккредитации.

После 24 февраля об уходе с российского рынка заявили десятки иностранных брендов. В ответ РФ разрешила параллельный импорт, - он позволяет ввозить в страну партии товаров определенных брендов без разрешения правообладателя.

"Одной из главных задач отмены ответственности за импорт товаров без разрешения правообладателя было сохранение доступа необходимой иностранной продукции на российский рынок", - сказали "Известиям" в Минпромторге. Там подчеркнули, что по прошествии месяца можно сделать вывод: параллельный импорт справляется со своими задачами. При этом "структура российского экспорта и импорта в разрезе географии диверсифицирована, что позволяет снижать эффект от санкций в сфере логистики для российской экономики", заключили в Минпромторге.

Эксперты отмечают, что Россия наладила логистические цепочки для необходимых поставок и сможет обеспечить себя нужными товарами в условиях санкций.