Доходы регионов за 5 месяцев - исторический рекорд

14 июня. FINMARKET.RU -бюджетов регионов за первые 5 месяцев 2022 г. выросли на 29% - до 7,2 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА на основе информации Единого портала бюджетной системы. Годом ранее показатель за тот же период составил 5,6 трлн руб., пишут "Ведомости" . Доходы за январь-май 2022 г. побили исторический рекорд, обращают внимание аналитики.

Налоговые и неналоговые доходы субъектов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб., сообщают в АКРА. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб. Рост по большей части был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль-они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., следует из данных агентства.

За май 2022 г. доходы составили 1,4 трлн руб. Годом ранее поступления за месяц были зафиксированы на уровне 1 трлн, таким образом, прирост оказался на уровне примерно 40%. Налоговые и неналоговые доходы за прошлый месяц составили 1,1 трлн руб., годом ранее-800 млрд (+38%).

Расходы бюджетов субъектов за 5 месяцев в общей сложности выросли на 13% - с 5,2 трлн в 2021 г. до 5,8 трлн руб. за январь-май 2022 г. Профицит, таким образом, приблизился к 1,4 трлн руб. и превысил положительный результат 5 месяцев прошлого года почти втрое, констатируют в АКРА. Динамика расходной части бюджетов пока не очень показательна, в текущей ситуации это объективное отражение неопределенности, отметила старший директор-руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства Елена Анисимова.

Количество дефицитных по итогам 5 месяцев субъектов всего 8 следует из данных АКРА. Как отметил представитель Минфина, согласно оперативным данным на 1 июня 2022 г., 7 регионов завершили 5 месяцев с дефицитом консолидированных бюджетов (включая бюджеты муниципальных образований, данные АКРА учитывают исключительно статистику по доходам и расходам субъектов) . До конца года комментарии по прогнозу доходов министерство не дает, уточнил представитель Минфина.