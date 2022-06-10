МФО снижают объемы одобрений краткосрочных займов

10 июня. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале микрофинансовые организации значительно сократили долю одобряемых заявок клиентов на краткосрочные, пишет "Коммерсант"

В апреле-мае 2022 года увеличился разрыв между запрашиваемой клиентами всуммой и получаемой в итоге. К такому выводу пришли аналитики сервиса Moneyman на примере PDL-займов (короткие займы "до зарплаты").

Так, клиенты, впервые обратившиеся в компанию, могли рассчитывать на получение лишь 44% запрошенной суммы. При повторном обращении показатель возрастал до 52%, при третьем - до 71%.

В 1-м квартале доли распределялись таким образом - 49%, 59% и 78%. Весной 2021 года одобрение было заметно выше - 62%, 74% и 88% соответственно. В других компаниях подтверждают, что новые клиенты могли получить 38-52% от запрашиваемой суммы, что значительно ниже показателей прошлого и даже 2020 года.

Как отмечают эксперты, привлекательность работы с постоянными клиентами не только в надежности, но и в отсутствии затрат на маркетинг для выдачи каждого нового займа.