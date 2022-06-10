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10 июня 2022 года 10:19
Не надо драматизировать происходящее на рынке труда - эксперт
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - Ряд аналитиков придерживаются мнения, что осенью российский рынок труда ждут серьезные испытания. Компании перестанут нанимать новых сотрудников, не желая увеличивать штаты в ситуации экономической нестабильности. К тому же в приостановивших работу компаниях закончится период простоя. И на рынке окажутся высококвалифицированные кадры. Однако, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец настроен более оптимистично, пишет "Российская газета". "Не надо драматизировать то, что происходит на рынке труда, - подчеркивает экономист. - У нас в стране существуют два пика увольнений. Первый из них приходится на декабрь-январь, когда происходит закрытие годовых контрактов. Второй пик увольнений приходится на весну и начало лета, когда заканчиваются контракты тех, кого брали на осенне-зимний сезон. Целый ряд предприятий сокращает активность на лето, и сотрудники, нанятые осенью, отправляются по домам на время отпусков. Особенно это характерно для сектора услуг, страдающего серьезной сезонностью, и пик активности которого приходится на зиму. Такое сокращение числа занятых случается каждый год, и связывать его с экономическими проблемами, вызванными санкционной войной, я бы не стал". Как отметил Зубец,о исследования, проводимые Финансовым университетом при правительстве России показывают, что пик увольнений пришелся на март, а в апреле-мае их число стало снижаться. Сегодня активность работодателей в части увольнений персонала ниже, чем в 4-м квартале 2021 года или в январе-феврале. "С другой стороны, число компаний, занятых поиском персонала, снизилось как по сравнению с апрелем, так и с маем прошлого года, однако это снижение невелико и не превосходит 15% от прошлогоднего уровня. Число тех, кто ищет вакансии, увеличилось по сравнению с прошлогодним показателем, но и здесь рост невелик и не превышает 10% от уровня весны прошлого года. Так что трудности действительно есть, и было бы удивительно, если бы их вовсе не было в условиях всеобщей санкционной войны, объявленной нашей стране. Но говорить о серьезных проблемах на рынке труда пока что нет никаких оснований", - подчеркнул экономист, высказывания которого приводит "РГ".
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Ключевые слова: РФ, безработица
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