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10 июня 2022 года 09:46

В РФ стали появляться пользовательские интернет-кооперативы

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Гавриил Григоров/ТАСС
Гавриил Григоров/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - Интернет-операторы в регионах научились обходить требования закона "О связи" и "закона Яровой", пишут "Ведомости". Они регистрируют потребительские интернет-кооперативы (ПИКи), которые не обязаны получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов. Кооперативы предоставляют услуги доступа в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи.

По сведениям газеты (на основе базы "СПАРК-Интерфакс"), только за 2020–2021 гг. было зарегистрировано как минимум пять ПИКов.

Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, объясняет гендиректор юридической фирмы "Ордерком" Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Но на деле ПИКи осуществляют функцию оператора, предоставляя услуги доступа в интернет своим клиентам, уточняет он.

"Кооперативное движение – это самоорганизация граждан, уверяет основатель ПИКа ПЖ-19, работающего в Таганроге, Михаил Майоров. По данным сайта компании, ПЖ-19 обслуживает 55 000 абонентов. Первоначально компания работала как традиционный оператор связи, но в 2017 г. изменила бизнес-модель, трансформировавшись в ПИК, объяснил предприниматель.

Для пользователей в регионах ПИК может оказывать более удобный сервис, чем федеральные операторы, так как может оперативнее решать проблемы с интернет-подключением, утверждает Майоров. Но предприниматель признает, что с ужесточением требований к операторам таких ПИКов будет становиться больше. Такая форма организации снимает регуляторную нагрузку: к ПИКу нет требований у контрольно-надзорных органов, нет проверок на наличие лицензий, установку СОРМ и т. д., подтверждает Майоров.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  интернет,  кооперативы

 
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