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10 июня 2022 года 09:10
Почему ритейлеры могут не попасть под "ковидную амнистию"
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Егор Алеев/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - Часть крупных российских ритейлеров рискует не попасть под "ковидную амнистию", рассказал источник "Известий" на продовольственном рынке. Дело в том, что в уставном капитале части торговых сетей есть акционеры из недружественных стран или офшоров. Как оказалось, в сегодняшних условиях это препятствие для получения выплат, отметил собеседник издания. По его словам, у каждого ритейлера были штрафы за неисполнение антиковидных ограничений примерно на 1,5-2 млн рублей. В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил "ковидную амнистию", которая стартовала 1 июня. На компенсацию уплаченных штрафов могут претендовать люди, индивидуальные предприниматели и юридические лица. В столице санкции применяли к тем, кто не соблюдал антиковидные меры, например не носил маски в общественных местах. Как отмечал градоначальник на своем сайте, правительство Москвы остановит взыскание или компенсирует 13,6 млрд рублей. Подразумевается, что в условиях санкционного давления такой шаг поддержит бизнес и жителей столицы. Те, кто нарушал режим изоляции, пока болел коронавирусом, не смогут получить компенсацию. Постановлением правительства Москвы предусмотрены и другие исключения из "ковидной амнистии". Компенсацию не смогут получить иностранные юрлица, а также российские - в случае если у них есть зарубежные акционеры, зарегистрированные в офшорах или недружественных странах . В списке последних 48 государств, среди которых члены ЕС, США, Великобритания. Фактически у всех крупных розничных сетей, акции которых торгуются на бирже, в структуре акционерного капитала есть иностранные инвестиции, в том числе вложения компаний, зарегистрированных в недружественных странах, сказал "Известиям" директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. В итоге под амнистию могут не попасть крупнейшие ритейлеры: X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), "Магнит" ("Магнит", "Дикси"), "Ашан", Metro cah&carry и "М.Видео".
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