В России может усилиться дифференциация региональных рынков труда

10 июня. FINMARKET.RU - К концу этого года уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов, следует из прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР) для российского рынка труда - в 53-х регионах показатель увеличится в 1,5 раза, в 16 регионах - вдвое относительно уровня января-марта 2022 года.

"В основе расчетов лежит детальная отраслевая статистика в разрезе регионов, которая позволяет моделировать падение занятости в отдельно взятой отрасли в зависимости от ожидаемого сокращения производства с учетом финансовой прочности (долговая нагрузка и маржинальность), трудоемкости и других факторов. Уровень сокращения производства определен по результатам углубленного анализа публично доступных источников информации", - пояснил "Коммерсанту" главный аналитик отдела спецпроектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Дмитрий Сухоруков.

Рост безработицы в ЦСР ждут в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики - ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.).

Как пояснили "Ъ" во ВНИИ труда Минтруда, "прогнозные предположения относительно изменения уровня безработицы в региональном разрезе" пока могут делаться "с определенными допущениями с учетом сохраняющейся неопределенности".