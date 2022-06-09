Регионы как барометр рецессии

9 июня. FINMARKET.RU - Рост экономической активности в апреле 2022 года зафиксирован в 27 регионах, показали результаты исследования института "Центр развития" НИУ ВШЭ, пишут "Ведомости". Во всех остальных субъектах - практически в 70% от общего количества - произошел. Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) по России в апреле составил 43,4% - ниже "пороговых" 50%. Это указывает на начало рецессии в российской экономике в ее региональном измерении. Число регионов с явным преобладанием роста (где экономическая активность выросла по крайней мере в четырех из пяти секторов) уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем с 33 до 9. Количество же регионов, где экономическая активность снизилась в четырех секторах, в апреле выросло с 3 до 18.

Как отмечает эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, однозначно ответить, как поведет себярегионов в текущее нестабильное время, невозможно. В некоторых субъектах намечается определенный тренд на снижение экономических показателей, что по большей части связано с новыми экономическими и геополитическими реалиями, и не все вызовы на данный момент успешно разрешены.

Согласно опубликованному 18 мая прогнозу Минэка, российская экономика будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций: в этом году спад составит 7,8%, в следующем – 0,7%. Но уже после публикации власти отмечали, что пока ситуация развивается лучше ожиданий, поэтому с высокой долей вероятности спад в 2022 г. окажется меньше, чем прогнозировал Минэк, пишут "Ведомости"