На рынке труда сокращается количество вакансий

9 июня. FINMARKET.RU - Эксперты Банка России отметили начало сокращения числа рабочих мест. В условиях снижения количества вакансий уменьшается конкуренция за работников, пишут "Известия" . Первую волну падения спроса на персонал можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма. "Вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Так, с конца февраля 2022-го произошло резкое повышение индекса HeadHunter. Он отражает соотношение количества активных резюме и вакансий: чем выше индекс, тем ниже конкуренция за персонал на рынке. С конца февраля и по середину мая индекс увеличился с 4 до 6 пунктов, следует из данных экспертов ЦБ. Основные причины тому - санкционное снижение импорта и уход иностранных компаний с российского рынка, сопровождавшийся закрытием многих предприятий. При этом вторая волна - отложенное воздействие этих процессов, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, тенденция будет нарастать на фоне сокращения имеющихся производственных запасов, доходов населения, сжатия хозяйственного спроса и т.д.

Число вакансий стало ежемесячно сокращаться с марта этого года, в первый месяц показатель упал на 17% по сравнению с февралем. При этом снижение в годовом выражении началось с апреля, тогда количество предложений уменьшилось на 11% к аналогичному периоду 2021-го, рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. При этом, по ее мнению, такая динамика может свидетельствовать о приостановке найма, действии программ удержания текущих сотрудников, снижении текучести кадров или об укомплектовании штата.

Российскийв последнее время был сильно дефицитным. Поэтому в ближайшее время не ожидается каких-либо серьезных потрясений и роста безработицы до критических уровней, прогнозируют в SuperJob. Там отметили: с начала спецоперации значительнее всего упало количество вакансий в сфере некоммерческой деятельности и волонтерства - примерно в два раза.

Наиболее значительное сокращение числа вакансий в мае 2022-го по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года наблюдалось для специалистов в страховании и на госслужбе - в этих сегментах количество предложений снизилось на 89 и 80% соответственно. В автомобильном бизнесе показатель упал на 71%, для банковских работников - на 65%, а для HR-менеджеров - на 54%, следует из данных hh.ru.